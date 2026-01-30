[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 인력난을 겪는 지역 중소기업과 국내 외국인 유학생 간 취업 연계를 확대하기 위해 지원 사업에 나선다.

중소벤처기업부는 30일 국내 외국인 유학생의 지역 중소기업 취업을 지원하기 위한 ‘글로벌 인재 취업 선도대학’ 참여 대학과 ‘K-수출전사 아카데미’ 운영기관을 모집한다고 밝혔다.

‘글로벌 인재 취업 선도대학’은 국내 외국인 유학생을 대상으로 취업 맞춤형 교육과 인턴십, 현장실습 기회를 제공해 중소기업 취업을 지원하는 사업이다. 대학이 중심이 돼 지역 중소기업과 유학생을 연계함으로써 현장 적응력을 높이고, 안정적인 취업으로 이어질 수 있도록 돕는다.

‘K-수출전사 아카데미’는 해외 현지 이해도가 높은 외국인 유학생을 중소기업 수출 전문인력으로 양성하는 사업으로, 무역실무 등 수출 분야 직무교육을 실시한 뒤 수출 중소기업 취업을 연계한다. 중기부는 이번 공고를 통해 1개 운영기관을 선정해 주요 권역별 교육을 추진할 계획이다.

사업에 대한 구체적인 내용은 중기부 누리집과 중소벤처기업진흥공단 누리집에서 확인할 수 있으며, 신청·접수는 1월 30일부터 2월 20일까지 외국인 유학생 전용 취업매칭 플랫폼 ‘K-WORK’(www.k-work.or.kr)을 통해 온라인으로 진행된다.

한편 중기부는 외국인 유학생 채용과 관련해 ‘전문인력 비자(E-7-1) 고용추천’과 함께, 외국인 유학생 외 비전문인력(E-9)을 숙련기능인력(E-7-4)으로 전환하는 비자 추천 신청·접수도 함께 공고했다.