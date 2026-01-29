[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 29일 12.3 내란사건과 관련해 불구속 기소된 대령 4명에 대해 법령준수의무위반, 성실의무위반 등으로 중징계 처분했다고 밝혔다.
SK “추월 못할 것”vs. 삼성 “HBM4 16단 양산 왜?”…같은 날 치열한 신경전
[헤럴드경제=박지영 기자] K-반도체 투 톱은 사상 처음으로 같은 날 진행한 2025년 4분기 실적 콘퍼런스 콜에서 예상대로 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 두고 치열한 신경전을 펼쳤다. ‘1등 수성’을 목표로 하고 있는 SK하이닉스가 기존 고객사들로부터 얻은 오랜 신뢰를 강조했다면 삼성전자는 재설계 없이 업계 최고 속도를 초기부터 유지하고 있음을 내세워
“기차에 540t 실었다” 北에 밀가루 무더기로 수출하는 ‘이 나라’
[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 북한에 밀가루 540t을 보냈다고 미국의 북한전문 매체 NK뉴스가 26일(현지시간) 전했다. NK뉴스에 따르면 러시아 연방 검역 세관 시베리아지부는 보도자료에서 쿠즈바스 노보쿠즈네츠크에서 만들어진 밀가루가 13일부터 3차례 품질검사를 한 뒤 기차에 실었다고 밝혔다. 쿠즈바스는 최근 몇 년간 북한에 밀가루를 반복적으로 수출한 곳이다. 러시아가 북한에 밀가루를 보내는 것은 올해 들어선 처음이다. 북한은 최근 러시아와의 관계 강화와 경제 교류 확대 일환으로 밀을 주요 식량으로 삼고 밀 소비를 장려했다. 지난해 1~7월 북한의 러시아산 밀가루 수입액은 330만달러(약 48억원)였다. 전년 동기 대비 50% 증가한 값이다. 김정은 북한 국무위원장은 2021년 말에 열린 노동당 제8기 4차 전원회의에서 “인민의 식생활 문화를 흰쌀밥과 밀가루 음식 위주로 바꾸겠다”며 ‘새시대 농촌 혁명강령’을 제시한 바 있다. 기존 북한 주민들의 주식이자 배급식량이었던 강냉이(
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.