정근식 서울교육감 신년 기자회견 서울교육 패러다임 전환 3원칙 제시 “초중고 교육, 대학·평생학습 연계” “학생·학부모 정책 참여 통로 마련”

정근식 서울시교육감이 28일 서울교육청에서 열린 신년 기자회견에서 서울교육의 패러다임 전환을 선언했다. 정 교육감은 ▷지식 이해 중심 교육에서 역량 기반 교육으로 전환 ▷정책 실행 과정의 상향식 전환 ▷학생 성장을 중심에 둔 동반자적 거버넌스로 전환 등 3대 원칙을 제시했다.

정 교육감은 “초·중·고 이음과 대학·평생학습까지 연계되는 역량 기반 교육으로 전환을 추진하고 정책의 수립부터 실천과 평가까지 전 과정이 현장에서 출발하는 구조를 안착할 것”이라고 말했다. 또 “학생·학부모·교사가 정책의 동반자로 참여할 수 있는 제도적 통로를 마련할 것”이라고 덧붙였다.

서울시교육청은 지난해 학생 마음 건강, 대입제도, 독서교육, 인공지능(AI)교육 등 미래 변화에 선제적으로 대응하기 위한 종합 계획을 추진해 왔다. 정 교육감은 올해 현장에서 축적된 성과와 성찰을 바탕으로 정책의 질적 성장을 이어갈 것이라고 강조했다.

또 교육공동체가 함께 성장하는 구조를 만들기 위해 종합적·장기적 관점의 정책을 지속해서 추진하겠다는 의지를 표명했다.

그는 “유치원 무상교육을 비롯해 교권 보호와 교원 역량 강화를 위한 연수 체계, 공교육이 책임지는 진로·진학 교육을 본격 추진하겠다”며 “역지사지 공존형 토론수업과 역사교육을 강화하고 헌법 가치와 민주시민 의식을 일상에서 내면화하는 민주시민교육 종합계획도 새롭게 마련하겠다”고 말했다. 이어 “학부모 교육 종합계획과 도서관·평생학습관 중장기 발전계획을 함께 수립해 교육공동체가 함께 성장하는 구조를 만들겠다”고 부연했다.

아울러 정 교육감은 아이들의 미래를 향한 서울교육의 약속을 위해 ▷단단한 책임교육 실현 ▷생각하는 힘을 기르는 미래 역량 교육 강화 ▷안전과 성장의 교육 울타리 조성을 3대 핵심 과제로 제시했다. 이를 위해 서울학습진단성장센터를 양적 확대하고 운영의 내실화를 병행해 추진한다. 교원 연구 역량 강화를 위해 관련 예산을 지낸해 대비 2배 이상 늘어난 43억원 규모로 편성한다.

정 교육감은 “서울교육공동체의 간절함을 정책의 방향으로 세우겠다”며 “지금의 성과에서 만족하지 않고 학교 현장에서 방법을 찾아 다음 세대가 기억할 ‘교육의 기본’을 세우고 ‘학생의 성장’을 이끄는 전환의 길로 들어서겠다”고 강조했다.

또한 그는 이날 기자회견 직후 진행된 질의응답에서 교육감협의회, 한국대학교육협의회(대교협), 교육부, 국가교육위원회가 함께하는 4자 협의체 구성을 제안했다.

그는 “초중등 교육을 책임지는 교육감협의회와 대학 교육을 책임지는 대교협, 이를 뒷받침하는 교육부와 국가교육위원회가 모이는 4자 회의가 있어야 한다”고 주장했다. 그러면서 “지금까지 우리나라는 입시라는 벽 때문에 (초증등 교육과 대학 교육이) 전부 따로 놀았다”며 “교육이 긴밀히 연결될 수 있도록 교육감협의회와 대교협이 정기적으로 회의를 해야겠다는 생각”이라고 부연했다.

교육감은 “학교 현장에서 여러 정책을 시범적으로 도입하고 성과가 확인되면 전체 시도교육청으로 나아갈 수 있도록 충실히 교육부에 알릴 것”이라며 “유기적 분업 관계를 더 활성화하는 것이 우리나라 전체 교육을 위한 일”이라고 강조했다.

그는 교육 현장의 고질적인 문제에 대해 “초중고에서 혁신 교육의 가장 큰 걸림돌은 대학 입시와 서열화 구조, 학력에 따른 노동시장의 고용 관행”이라고 진단했다. 그러면서 “기본적으로 노동시장이 변해야 대학과 입시 체제가 변할 수 있다”고 설명했다. 마지막으로 “노동시장과 대학 입시에서의 문제, 초중고 교육 혁신이 서로 어울려 움직여야만 사회적 개혁으로 나갈 수 있다”며 “2026년에는 과도한 대학 서열화 타파를 비롯해 입시 제도 개선, 초등교육 재정비 등이 중요할 것”이라고 강조했다. 전새날 기자