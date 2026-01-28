한국투자증권 상장 주관사로 선정 매출·광고·IP 동반 성장으로 IPO 자신감 IMC 광고·IP·버추얼 확장…‘디지털 크리에이터 IP 플랫폼’ 전환 가속

[헤럴드경제=김유진 기자] 샌드박스네트워크가 올해 코스닥 상장에 도전한다. 크리에이터 매니지먼트에 기반한 안정적인 실적과 광고·지식재산권(IP) 사업의 구조적 성장을 앞세워 기업공개(IPO)에 나선다는 구상이다. 회사는 다중채널네트워크(MCN)을 넘어 ‘디지털 크리에이터 IP 플랫폼’으로의 전환을 상장 스토리의 핵심으로 제시했다.

28일 샌드박스네트워크는 한국투자증권을 상장 주관사로 선정하고 코스닥 시장 상장을 추진 중이라고 밝혔다. 안정적인 광고 수익과 IP·버추얼·커머스 등 신사업 확장성을 동시에 갖췄다는 판단이 IPO 도전의 배경으로 제시됐다. 최근에는 기존 공동대표 체제에서 단독대표 체제로 전환하며, 기업공개를 포함한 중장기 전략 실행을 위한 의사결정 구조도 정비했다는 설명이다.

상장 추진의 근거로는 실적 개선이 제시됐다. 샌드박스네트워크의 지난해 별도 기준 가결산 매출은 전년 대비 14% 이상 증가한 720억원으로 집계됐다. 주력 사업인 광고 매출은 595억원으로 약 15% 성장했고, IP·커머스 부문도 100억원의 매출을 기록했다.

크리에이터와의 장기적 파트너십 역시 실적 안정성을 뒷받침하는 요소로 꼽힌다. 지난해 기준 광고 크리에이터 채널은 1139팀, 전속 크리에이터는 238팀에 달한다. 지난해 김지유, 김햄찌, 이자반, 이상한 과자가게 등 60개 팀이 새롭게 합류했다. 평균 계약 기간은 6년, 재계약률은 90%를 웃도는 것으로 집계됐다. ‘정서불안 김햄찌’는 유튜브가 선정한 ‘2025년 최고 인기 크리에이터’ 7위에 오르며 영향력을 입증했다.

광고 사업에서는 단순 제작·대행을 넘어 통합 마케팅 커뮤니케이션(IMC) 역량 강화가 성장의 동력이 됐다. 샌드박스네트워크는 로보락, 에픽게임즈 등 대형 브랜드의 연간 마케팅 운영사로 선정되며 IMC 수주액이 전년 대비 597% 증가했다. 직접 수주 비중은 69%까지 확대돼 수익 구조도 개선됐다. 넥슨과 아모레퍼시픽 등 주요 광고주 매출은 77% 늘었고, 연간 광고 집행 건수는 5178건으로 전년 대비 15% 증가했다.

IP 사업은 ‘포스트 MCN’ 전략의 핵심 축으로 제시됐다. 키즈·게임·서브컬처 분야를 중심으로 출판, 굿즈, 뮤지컬, 팝업스토어 등으로 IP 활용 범위를 넓히고 있다. 출판 사업의 경우 지난해 누적 판매량이 279만부를 넘어섰고, ‘백앤아’, ‘빨간내복야코’ 시리즈는 발간 도서 전 권이 베스트셀러에 올랐다.

샌드박스네트워크는 버추얼 IP를 차세대 성장 동력으로 육성 중이다. ‘유아렐(UR:L)’, ‘최애고’, ‘베이라이트’ 등 자체 버추얼 라인업을 중심으로 음반 제작, 글로벌 라이선싱, 디지털 굿즈 사업을 확대하고 있으며, 크리에이터 전용 커머스 플랫폼 ‘샌드박스 팝’과 오프라인 거점을 통해 팬덤 기반 수익화도 강화한다는 계획이다.