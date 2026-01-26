[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원이 2025년 경기도 공직유관단체 종합청렴도 평가에서 2등급을 획득하며 기관 설립 이래 가장 높은 등급을 받았다.

26일 경기도 감사위원회가 발표한 도 공직유관단체 종합청렴도 결과에 따르면 경상원은 소속된 2그룹 공직유관단체 15곳 중에서 경기교통공사 등 4곳과 함께 2등급 판정을 받았다. 2그룹에서는 1등급이 없어 사실상 최고 등급이다.

경상원은 내부 청렴체감도와 외부 청렴체감도가 각각 전년 대비 1등급씩 상승하며 기관 운영 전반에 대한 인식 개선이 이뤄진 것으로 나타났다.

먼저 경상원은 지난 2025년 한 해 동안 ‘청렴’을 기관 운영 핵심 가치로 설정하고 책임경영 체계 구축에 주력해 왔다.

내부적으로는 익명신고 채널 ‘청렴소리함’, 인권침해 상담센터, 공익신고 등을 운영하며 인권 보호에 앞장서고 중소벤처기업인증원의 ‘인권경영 시스템 인증’도 획득했다.

외부적으로는 31개 시군 상인회를 대상으로 정담회를 진행하며 현장 의견을 직접 청취했고 이를 토대로 사업 운영 방식을 지속 개선해 왔다.

경상원 김민철 원장은 “이번 종합청렴도 2등급 달성은 인권 존중과 청렴을 바탕으로 한 운영 결과다”라며 “앞으로도 사전 예방 중심의 관리 체계를 지속하는 한편 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 등 청렴·윤리 경영 체계를 한 단계 더 고도화함으로써 도민과 자영업자, 소상공인으로부터 신뢰받는 공공기관으로 자리매김하겠다”고 말했다.