중부권 등 5개 권역별 책임관 지정 투자 상담부터 규제 개선까지 지원 투자유치 환경 조성…“기업 요람화”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 산업수도 울산이 올해 들어 기업 투자유치에 행정력을 더욱 집중한다. 기업이 모여야 일자리가 창출되고 지역경제 기반도 강화돼 도시의 지속가능성이 확보되기 때문이다.

관건은 기업의 투자를 이끌어내는 것. 울산시는 효과적인 투자유치를 위해 기존 투자협약(MOU) 체결 기업을 대상으로 해오던 행정지원을 올해부터 모든 기업으로 확대해 시행한다.

울산시는 민선 8기 들어 전국 최초로 전담공무원을 기업에 파견하는 친기업 정책을 펼쳤다. 이에 따라 ▷인·허가 기간 단축 ▷사업비 절감 ▷정부 규제 개선 등 성과로 행정안전부의 ‘적극행정 규제개선 우수사례’로 선정되기도 했다.

대표적 행정지원 성공 사례가 2조3000억원 규모의 현대자동차 전기차 전용공장을 유치한 것. 지난 2022년 그린벨트 해제 등을 통해 시설용지를 확보해 현대자동차와 ‘울산 전기차 전용공장 신설 투자양해각서’를 체결하고 전담공무원 2명을 현대자동차에 파견해 사업계획 수립 단계에서부터 인·허가업무를 지원했다. 이 같은 행정지원으로 3년 걸리던 인·허가업무를 10개월 만에 완료하고 울산을 세계 제1의 전기자동차 생산기지로 탈바꿈시켰다.

이러한 노력은 ▷S-OIL이 9조2580억원을 투자해 온산국가산업단지 내 48만㎡ 부지에 원유를 석유화학 원료로 전환하는 설비인 TC2C, 에틸렌 생산 설비 등을 건설하는 ‘샤힌 프포젝트’ ▷삼성SDI이 1조원을 투자해 울주군 삼남읍에 조성하는 하이테크밸리 산업단지 3공구 및 소재4공장로젝트 등으로 이어졌다.

울산시가 민선 8기 들어 지난해까지 유치한 기업투자 금액은 699개 기업에 34조6235억원(외자 12조3686억원)에 이른다. 1만3418명의 일자리도 창출했다.

이 같은 투자유치 성과를 바탕으로 현재 지정·운영해온 ‘권역별 현장지원 책임관’ 제도를 올해에는 모든 투자기업으로 확대해 시행한다.

이 제도는 ▷중부권: 울산·미포국가산단(남구), 울산테크노산단 ▷남부권: 온산국가산단, 에너지융합산단 ▷서부권: 하이테크밸리, 길천·반천산단 ▷북부권: 울산·미포국가산단(북구), 이화·매곡산단 ▷동부권: 울산·미포국가산단(동구) 등 5개 권역으로 운영한다.

책임관은 권역별 내 투자사업의 사전 상담을 통해 사업 초기의 투자 손실 위험을 점검하고, 기업의 투자 애로사항을 전담해 해결 방안을 함께 모색한다.

지난해 권역별 책임관 지정을 통해 국가산단 내 입주한 A사의 경우 공장 증설로 인해 발생하는 폐수처리를 관계기관과의 협의를 통해 해결했으며, 산업단지 입주에 어려움을 겪던 B사도 산업단지 관리기본계획 변경으로 입주했다.

울산시는 권역별 현장지원 책임관제 확대 운영을 통해 앞으로 기업투자 속도가 한층 빨라지고, 신규 투자유치와 양질의 일자리 창출로 이어져 울산 경제의 성장동력이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다.

울산시 관계자는 “권역별 현장지원 책임관제는 기업이 투자에만 집중할 수 있도록 인·허가에서부터 규제 개선에 이르기까지 행정의 전 과정을 지원하는 것으로, 타 지자체와 차별화된 ‘울산형 투자지원 모형’이자 기업이 체감할 수 있는 실질적인 행정지원 체계”라고 설명했다.