부산시, 평일 밤 11시 반~새벽 3시 반 6월 말까지, 시범운행 기간 요금 무료

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 동래와 해운대를 연결하는 심야 자율주행버스가 운행된다.

부산시는 오늘부터 내성교차로와 중동을 잇는 간선급행버스(BRT) 구간에서 자율주행버스 ‘심야 여객운송 서비스’를 시작한다고 26일 밝혔다.

운행 시간은 평일 밤 11시 30분부터 다음날 새벽 3시 30분까지, 구간은 동래역·내성교차로에서 해운대구청어귀삼거리까지 약 10.4km로 편도 한 시간이 소요된다. 하루 4회(왕복 2회) 운영하며, 배차 간격은 60분(왕복 기준 120분)이다.

오는 6월 30일까지 시범 운행하며, 매월 첫 금요일은 운행하지 않는다. 시범운행 기간에는 무료로 탈 수 있고, 이후 정식 운행이 되면 시내버스와 동일한 요금이 부과된다.

이번 자율주행버스 심야 서비스 개시는 부산시가 지난해 11월부터 약 두 달 간 실시한 내성~중동 간선급행버스 구간 자율주행버스 시험 운행 결과, 주행 안전성과 시스템 안정성이 충분히 확보됐다고 판단한 데 따른 것이다.

자율주행버스인 만큼 안전 확보를 위해 입석을 제한하고 승객도 최대 15명까지만 탑승할 수 있게 했다. 안전벨트 착용도 필수다. 부산시는 운행차량에 안전요원을 배치해 돌발상황에 대비하고 시민 안전과 이용 편의를 최우선으로 확보한다는 방침이다.

또 심야 자율주행버스 운영 과정에서 수집되는 주행 데이터를 분석해 서비스 품질 개선에 반영하고 향후 운행 시간 확대와 노선 확장 등을 단계적으로 검토할 계획이다.

황현철 시 교통혁신국장은 “충분한 시험 운행을 통해 내성~중동 간선급행버스 구간 자율주행버스의 안전성과 신뢰성을 검증한 뒤 시민을 맞이한다”며 “시민들이 심야에도 안심하고 귀가할 수 있도록 철저한 관리 체계를 바탕으로 자율주행 대중교통 서비스를 단계적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.