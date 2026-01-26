EUV기업 이솔·지역 대학과 MOU 체결 2029년까지 가속기 구축 산학연관 협력 “센서 시티(Sensor City) 원주로 도약” 붉닭 삼양라면의 고향 우산산단 변신 거듭

[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주시는 ㈜이솔이 추진하는 EUV(극자외선) 방사광가속기 구축 사업을 중심으로 지역 대학과 연구 기관, 기업이 참여하는 ‘첨단산업 협력 거버넌스’를 본격적으로 구축한다.

반도체, 바이오, 소재 등 신산업 분야의 핵심 인프라를 지역에 집적시켜 국가적 반도체 전략과 연계된 성장 거점을 만들겠다는 구상이다.

EUV 방사광가속기는 반도체 초미세공정, 바이오 이미징, 나노·첨단소재 분석 등에 필수적인 국가급 핵심 인프라이다.

현재 포항을 제외하면 구축이 극히 제한적인 상황에서, 원주에 들어설 EUV 가속기는 산업 현장과 연계된 중부권 최초 첨단 연구 거점으로서 국가 반도체·바이오 연구의 허브 역할을 수행하게 된다.

원주시는 오는 27일 원주미래산업진흥원에서 ㈜이솔과 관내 대학 등이 참여하는 ‘EUV 방사광가속기 공동협력 MOU’를 체결한다.

이번 협약을 통해 원주시는 ▷연구개발(R&D) 활성화 ▷전문 인력 양성 ▷국가 공모 사업 공동 대응 ▷장비 공동 활용 체계 마련 등 산·학·연을 아우르는 통합 협력 체계를 가동한다. 특히 원주미래산업진흥원이 컨트롤 타워 역할을 맡아 반도체·인공지능(AI)·바이오 산업의 전략 기획과 국비 컨소시엄 구성을 주도하게 된다.

이번 거버넌스의 핵심 파트너인 ㈜이솔은 국내 유일의 EUV 노광 장비 및 검사 장비 전문 기업이다. ㈜이솔은 지난 10월 원주시와 협약을 맺고, 2029년까지 원주 부론일반산업단지에 약 500억 원을 투입해 EUV 방사광가속기를 구축하기로 한 바 있다.

특히 ㈜이솔은 독보적인 EUV 광원 기술력을 바탕으로 최근 코스닥 기술특례상장을 준비 중이다. 기술력과 성장성을 공인받은 유망 기업의 가속기 구축 사업이 원주에서 추진됨에 따라, 지역 내 첨단산업 생태계 조성에도 한층 탄력이 붙을 전망이다.

원주시는 최근 ㈜이솔의 가속기 사업과 함께, 반도체 소모품 실증센터, 미래차 전장부품 신뢰성 검증센터 등이 속속 들어서며 지역 산업구조의 급격한 전환점을 맞이하고 있다고 평가했다.

원주시는 이번 협력 체계를 통해 기업 투자 촉진, 전문 인력 유입, 청년 정주 여건 개선 등 전방위적인 파급효과를 기대하고 있다. 나아가 반도체·바이오·첨단 제조 분야의 센서와 데이터·AI 기술을 결합한 미래형 첨단산업 도시인 ‘센서 시티(Sensor City)’로 자리매김하겠다는 전략이다.

원주시 관계자는 “기술특례상장을 준비할 만큼 탄탄한 기술력을 보유한 ㈜이솔과 지역 사회가 힘을 합쳐 중부권 첨단산업 전략 거점을 구축할 것”이라며, “국가 정책과 연동되는 지역 혁신 플랫폼을 통해 미래 신산업을 선도하는 원주를 만들겠다”라고 말했다.

한편 원주시는 국토교통부 도시재생뉴딜사업 대상지인 우산일반산업단지가 강원 사회적경제혁신타운으로 탈바꿈하면서 복원된 단계천 생태하천과 상지대와 연계한 지역 축제 등을 통해 침체된 지역 상권이 점차 활력을 되찾고 있다고 밝혔다.

특히 초기 입주기업인 ‘삼양식품’은 우리나라 라면 시장을 이끌어온 대표적인 선도기업으로, 불닭볶음면 등을 통해 세계 시장에서 경쟁력을 인정받으며 글로벌 식품기업으로 확고히 자리매김하고 있다.

2024년 산업단지를 대상으로 공모한 ‘활력 있는 아름다운 거리 조성 플러스 사업’에 선정돼 현재 설계를 마무리 중이며, 2026년부터 본격적인 사업 추진에 들어갈 예정이다.

시는 산업단지 주변 이면도로의 어두운 조도를 개선해 지역 주민과 근로자의 보행 안전을 확보하고 있다. 아울러 이면도로 정비와 녹지공간 편의시설 확충 등을 2027년까지 완료해 도심과 인접한 산업단지의 정주 여건을 단계적으로 개선해 나갈 예정이다.

신사업은 부양하고, 침체기의 산업단지는 복합경제문화 공간으로 탈바꿈시키는 선순환 구조가 원주에서 모범적으로 실현되고 있는 것이다.