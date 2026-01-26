[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 청년들의 취업 준비 지원을 위한 ‘드림나래(인천청년 면접복장지원)’ 사업을 확대 추진한다.

‘드림나래’ 사업은 면접에 필요한 정장 상·하의, 셔츠·블라우스, 구두, 넥타이 등 면접 복장을 무료로 대여할 수 있다.

인천시는 취업 준비 초기 단계부터 경쟁력을 높일 수 있도록 면접 코칭, 퍼스널 컬러 및 스타일 컨설팅, 화장법 지도 등 ‘면접 이미지 컨설팅’ 서비스도 제공한다.

지난해에는 약 5000건의 면접 정장 무료대여가 이뤄졌으며 올해는 지원 규모를 6000여 건으로 확대했다. 대여 기간도 기존 2박 3일에서 3박 4일로 늘렸다.

이용 대상은 신청일 기준 주민등록지가 인천이거나 인천 소재 대학에 재학 중인 18세부터 39세까지의 청년 구직자(고등학교 졸업 예정자 포함)로, 면접 예정 증빙자료와 구직 활동 확인서를 제출하면 누구나 이용할 수 있다.

정장 대여는 지정된 정장 대여업체를 통해 진행되며 1인당 연 최대 5회까지 3박 4일간 무료로 대여가 가능하다.

신청은 26일부터 예산 소진 시까지 진행되며 ‘인천유스톡톡 인천청년포털을 통해 예약할 수 있다.

올해 지정된 정장 대여업체는 ▷클래시 테일러샵(부평구) ▷살로토 인천점(남동구) ▷신화마젤(서구) ▷김주현바이각(미추홀구) ▷더멋짐(연수구) 등 5곳이다.

중·동구와 계양구 등 2개 권역에 대한 추가 대여 업체 선정은 현재 입찰 절차가 진행 중이다.

김세헌 시 청년정책담당관은 “드림나래 사업 확대를 통해 더 많은 청년들이 경제적 부담 없이 면접을 준비할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

2018년 처음 도입된 드림나래 사업은 지속적인 확대를 통해 지금까지 총 2만여 회에 달하는 면접 정장 무료 대여를 지원해 왔다.