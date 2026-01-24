[헤럴드경제=김성훈 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국회 인사청문회에서 의혹을 제대로 해소하지 못했다는 지적이 나오면서, 보수·진보를 가리지 않고 야당에서 사퇴 촉구 목소리가 나오고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 24일 페이스북에 “인사청문회 해명이 모두 사실이라면 이 후보자의 인생이 기적으로 점철된 인생이고, 사실이 아니라면 거짓말로 점철된 인생”이라며 “이 후보자의 인생은 황당무계한 변명으로 가득 찼다”고 비판했다.

이어 “(이 후보자가 과거 정부에서 임명직을 받은 적이 없는 것은) 민정, 수사기관을 동원한 인사검증 시스템이 살아있었기 때문”이라며 “이재명 정부의 인사검증 시스템이 완전히 고장 난 것”이라고 지적했다.

그러면서 “이 대통령은 지명을 철회하고 대국민 사과와 함께 인사시스템 쇄신을 약속하라”고 요구했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “이 후보자를 둘러싼 갑질 논란, 부동산 투기 의혹, 가족을 둘러싼 각종 ‘부모 찬스’ 논란까지 하나하나가 공직 후보자로서 치명적인 결격 사유”라며 “이번 청문회는 후보자의 부적격은 물론 청와대 인사 검증 실패가 만천하에 드러난 자리”라고 비판했다.

개혁신당 이준석 대표는 페이스북에 “이 후보자에 대한 이야기는 여의도에서 이미 파다했다”며 “청문회 결과를 보면 민주당 의원들조차 옹호하기 어려워하는 분위기였다. 지명철회가 불가피해 보인다”고 적었다.

진보 야당도 이 후보자 사퇴를 압박하고 있다. 조국혁신당 한가선 대변인은 논평에서 “현재까지 나온 후보자의 해명만으로도 ‘장관 자격 없음’은 명백하다”며 “이 후보자가 이재명 대통령에게 더 이상 부담 주지 말고 이제라도 스스로 사퇴하기를 바란다”고 밝혔다.

진보당 손솔 수석대변인은 “아파트 부정 청약 의혹에 대해 후보자가 내놓은 해명은 국민 상식과는 거리가 멀었다”며 “청문회는 소명보다 의혹만 키운 시간이었다. 정부는 이 후보자 지명을 철회하라”고 했다.

기본소득당 노서영 대변인도 “청문회로 의혹이 줄기는커녕 오히려 늘어난 꼴”이라며 “신속한 지명 철회를 촉구한다”고 밝혔다.

이 후보자는 전날 국회 인사청문회에서, 결혼한 장남을 ‘위장 미혼’으로 해서 부양가족 수를 늘린 뒤 서울 반포동 래미안 원펜타스 청약에 당첨됐다는 의혹에 ‘장남 부부가 결혼 직후 관계가 나빠서 혼인 신고를 하지 못했고 청약 이후 다시 관계를 회복해 이혼은 하지 않았다’는 취지로 해명했다. 그러나 이소영 더불어민주당 의원은 “파경에 이를 정도로 관계가 나쁜 며느리가 혼자 사는 집에 시댁 식구 5명이 두 달간 이사를 들어가 살았다는 것이 말이 되느냐”고 꼬집었다.