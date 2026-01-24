[헤럴드경제=함영훈 기자] 이스라엘관광청은 최근 예루살렘 ‘통곡의 벽’이 있는 서쪽 벽 광장 아래에서 진행된 고고학 발굴을 통해, 제 2 성전시대 말기에 사용되었던 것으로 추정되는 잘 보존된 미크바(정결예식을 위한 목욕탕)가 발견되었다는 소식과 함께, 최근 통곡의 벽에서 보수 공사가 진행 중이라는 여행정보를 전했다.

이번에 발견된 미크바는 바위를 깎아 만든 것으로, 로마의 예루살렘 정복 당시 남겨진 두꺼운 파괴층 아래에 묻혀 있는 채로 발견되었다. 이 파괴층에는 성전파괴를 증명하는 재와 무너진 잔해, 각종 생활용품들이 포함되어 있었는데, 이는 매우 갑작스럽고 폭력적인 방식으로 이 곳에서의 삶이 종료됐음을 시사한다.

로마군의 포위 공격 이전 몇 년에 걸쳐 성전을 방문했던 많은 순례자들과 지역주민 모두에게 사용되었을 것으로 보이는 미크바는 직사각형 모양으로, 길이 약 3.05m, 너비 1.35m, 높이 1.85m이다.

내부 벽은 회반죽으로 덮여 있고 하단에는 의례적 요건을 세심하게 고려한 듯 네 개의 정교한 계단이 이어진다. 또, 같은 파괴층에서 제2성전시대 후기, 예루살렘 주민들이 널리 사용했던 것으로 알려진 많은 토기와 석기가 함께 발굴됐다.

유대 율법에서 흙이나 금속과 달리 돌은 의식적 부정함에 영향을 받지 않는다고 여겨져 왔으므로, 돌로 만든 그릇은 의식적 정결례를 위한 중요한 상징물로 여겨진다. 이번에 미크바와 함께 석기 그릇들이 발견된 것은 이 지역이 종교적 의식에 깊이 뿌리내리고 있었음을 보여주는 중요한 증거로 여겨진다.

연구진은 이번 발굴이 서기 70년, 로마 파괴 직전의 예루살렘이 종교와 일상이 분리되지 않은 성전중심의 도시였음을 이해하는 중요한 단서이며, 예루살렘의 도시공간, 특히 성전주변 지역에서 종교적 정결법이 건축, 생활용품, 일상생활 전반에 걸쳐 강력한 영향을 미치고 있었음을 시사한다고 밝혔다.

2000년 전의 예루살렘의 도시의 특징을 보여준 이번 발굴은 서쪽벽(통곡의 벽)문화유산재단과 이스라엘 고대유물관리국에 의해 진행됐다.

서쪽벽문화유산재단은 지속적인 개발 및 개선 사업의 일환으로 2026년 1월 18일 부터 향후 일정기간 동안 통곡의 벽에서 필수적인 유지 보수 공사가 진행된다고 발표했다.

이 공사는 통곡의 벽 광장 전역에 걸쳐 구조 보강 및 안정화, 기반 시설 개선을 통해 방문객과 예배자들의 경험을 향상시키고 모든 사람의 안전을 확보하는 것을 목표로 하며, 보수공사 종료 일정은 추후 공지된다.