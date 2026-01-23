대통령 독대설까지 나오자 논의 부인 비당권파 최고위원들 “대통령과 교감 아니라고 확인” 초선모임 “합당, 우려되는 지점 적잖아”

[헤럴드경제=안세연 기자] 더불어민주당 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안을 둘러싼 당내 논란이 이른바 ‘명청(이재명 대통령과 정 대표) 교감설’의 진위 문제로 확대되는 모양새다.

정 대표가 합당 제안에 간접적으로 이 대통령의 의중이 실렸다는 점을 시사한 것을 두고 비당권파 최고위원들은 “사실과 다르다”고 반박했다.

이언주·강득구·황명선 최고위원은 23일 오전 현장 최고위원회의 참석을 보이콧했다. 오후엔 국회에서 기자회견을 열어 합당 제안과 관련해 “당원들 사이에서 논란이 커지자 누군가 언론에 흘려 이번 제안을 두고 이 대통령과 교감이 있었던 것처럼 보도됐다”며 “그러나 확인 결과 사실이 아니다”라고 말했다.

이어 “합당 제안을 언제 누구와 어디까지 어떻게 논의했는지 당원들에게 즉각 진상을 공개하라”고 촉구했다.

당내 초선 모임인 ‘더민초’도 소속 의원 28명의 이름의 입장문을 내고 “선거 승리라는 명분으로 당내 갈등과 분열을 야기하지 말라”고 목소리를 냈다.

이들은 “당내 어떤 공식 절차도 거치지 않은 일방적 합당 제안은 정당성을 얻기 어렵다”며 “대통령 의중이 반영된 것처럼 언급되는 것은 국정운영 최고 책임자인 대통령에게 부담을 줄 뿐 아니라 불필요한 정치적 논란을 불러올 수 있다”고 지적했다.

그러면서 “합당만이 유일한 승리 공식은 아니다. 지지 기반 중첩에 따른 시너지 부재와 중도층 이탈 등 우려되는 지점이 적지 않다”며 “현재 제기되는 우려에 대해 구성원이 납득할 수 있는 충분한 설명과 책임 있는 태도를 보여야 한다”고 촉구했다.

앞서 정 대표는 전날 합당 제안 직후 당내에서 이른바 ‘자기 정치’ 비판이 쏟아지자 의원총회에서 ‘청와대와 조율을 거쳤다’는 취지로 해명한 것으로 알려졌다. 자신의 합당 제안에 이 대통령의 뜻이 실렸다는 뜻으로 해석되는 대목이다.

청와대는 전날 오전 “사전에 특별히 논의된 것은 없다”(강유정 대변인)고 말했다가 “양당의 통합은 이 대통령의 평소 지론”(홍익표 정무수석)이라고 밝혔다.

논란이 커지자 민주당은 이날 공식 입장을 내고 “‘지난 19일 대통령과 당 지도부 만찬에서 합당 관련한 대화가 있었다’는 일부 보도는 전혀 사실이 아니다”라며 “합당과 관련한 일체의 발언과 대화는 없었다”고 부인했다.

그러면서 “당이 사전에 청와대 정무수석에게 알렸다는 것이 팩트”라며 “정 대표는 합당 제의와 관련해 대통령과 전혀 논의한 바 없다”고 강조했다.

한편 민주당은 합당 제안에 관한 의견 수렴을 위해 정책 의원총회 및 17개 시도당의 당원 토론회를 개최키로 했다.