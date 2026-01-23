강원 남부권 체류 외국인 불편 해소 법무부 출입국·외국인정책본부 방문

[헤럴드경제=함영훈 기자] 대한민국 지역산업의 중심지 중 한 곳으로 이번 라스베이거스 CES에서 예상 밖의 큰 성과를 거둔 원주시가 최근 법무부 출입국·외국인정책인본부를 방문해 ‘원주출입국 민원센터 설치’를 건의했다.

원주시 체류 외국인은 지난해 말 기준 6750명으로, 강원특별자치도 전체 체류 외국인 3만3621명 중 20%를 차지하며 도내 최다를 기록하고 있다.

2024년 말과 비교해 1587명이 늘어나며 지속적으로 증가하는 추세다.

인근 영월 텅스텐 채굴 개시와 맞물려 외국인 첨단기술 인력의 수요도 늘고 있는 추세이다.

원주시 체류 외국인은 행정 업무 처리를 위해 월 1회 운영되는 원주 이동출입국을 이용하거나 춘천에 위치한 출입국·외국인사무소를 방문해야 하는 불편함을 겪고 있다. 또한 외국인 고용 기업체, 산업단지에서도 시간적·경제적 비용 발생으로 인해 상시 처리 방안을 지속적으로 건의해 오는 실정이다.

이에 김문기 부시장은 법무부 이종철 출입국기획과장을 방문해, 체류 외국인 민원 상시 처리할 수 있는 ‘춘천출입국·외국인사무소 원주출입국 민원센터’ 설치를 통한 외국인 및 기업체의 애로사항 해소를 요청했다.

중장기적 과제로는 원주가 강원 중부권 체류 외국인 행정 서비스의 거점 역할을 수행할 수 있도록, 원주출장소를 설치해 경기 여주시 등 인근 지역을 원주권역으로 포함하는 방안도 함께 제안했다.

김 부시장은 “원주시는 산업단지 조성과 대학 밀집 지역이라는 특성상 외국인 근로자와 유학생 등 체류 외국인이 지속적으로 증가하고 있다”면서, “출입국 민원센터 설치는 외국인뿐 아니라 지역 기업과 시민 모두의 행정 편의를 높이는 중요한 사안인 만큼 조속히 추진되도록 노력하겠다”고 말했다.