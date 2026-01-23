부정 청약·투기·자녀 의혹엔 “청문회장에서 설명”

[헤럴드경제=배문숙 기자]이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 23일 “저의 성숙지 못한 언행 때문에 상처받은 모든 분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이 후보자는 이날 오전 국회 재정경제기획위원회 인사청문회 모두발언에서 “정책 집념과 결과로만 증명하겠다는 성과에 매몰된 외눈박이로 살아오면서 소중한 동료들에게 상처를 드린 점을 제대로 보지 못했다”고 말했다.

명시적으로 언급하지는 않았지만 보좌진 폭언·갑질 논란에 거듭 사죄의 뜻을 밝힌 것으로 보인다.

내란 동조 의혹에 대해서는 “비판을 피하기 어려운 잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다”며 “어떠한 변명도 하지 않겠다”고 말했다.

그러면서 “평생 쌓아온 재정정책의 경험과 전문성으로 국민주권정부의 성공에 단 한 부분이라도 기여할 기회를 주신다면, 저의 과오를 국정의 무게로 갚으라는 국민의 명령으로 알고 사력을 다하겠다”고 강조했다.

이 후보자는 “장관직을 제안받고 많은 고민을 했다”며 “지금 거대 여당으로서 세 불리기 자체가 필요치 않은 상황에서 나온 통합의 발걸음은 협치의 제도화를 향한 대통령님의 진정성으로 읽혔다”고 토로했다.

이어 “대한민국에 새로운 길을 여는 일에는 돌을 맞더라도 동참하겠다는 심정으로 이 자리에 서게 됐다”고 덧붙였다.

다만, 아파트 부정 청약, 영종도 부동산투기, 증여세 탈루, 자녀 입시·병역·취업 특혜 등에 대해서는 모두발언에서 따로 언급하지 않았다.

이날 국회에서 ‘반포 아파트 부정청약 의혹’과 관련해 취재진이 질문하자 “청문회장에서 잘 설명드리겠다”고 말했다. 장남 부부의 실거주 여부에 대해서도 “모든 것을 다 성실히 답변하겠다”고 했다.

또 이 후보자는 기획처 장관으로 기회를 준다면 “평생 쌓아온 재정정책의 경험과 전문성으로 국민주권정부의 성공에 단 한 부분이라도 기여할 기회를 주신다면, 저의 과오를 국정의 무게로 갚으라는 국민의 명령으로 알고 사력을 다하겠디”고 강조했다.

이어 “국책연구소에서 재정과 복지를 담당했던 6년간의 경험과 국회에서 기획재정위와 예결위를 담당한 12년간의 경험을 오롯이 쏟아붓겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “예산을 국가 비전을 실현하는 수단으로, 정책 우선순위를 조정하는 도구로, 성과 중심의 관리 수단으로 전환하는 임무를 저의 마지막 소명으로 알고 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 피력했다.

이를 위해 ▷미래 세대 위한 중장기 국가발전 전략 수립 ▷기본권 보장되는 공동체 실현 뒷받침 ▷ ‘재정의 지속가능성’ 확보하는 선순환 구조 구축 ▷고강도 재정 혁신 추진▷국민이 주인이 되는 ‘열린 재정’ 실현 등 네 가지 실현방안을 제시했다.