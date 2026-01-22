[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]권기창 안동시장은 대구경북 행정통합 추진과 관련해 “최근 수도권 1극 체제와 지방소멸 극복이라는 기조 아래 경북·대구 행정통합 추진 재개가 공식화됐다”며 “그러나 국토 균형발전에 대한 명확한 비전 없이 이른바 ‘선통합 후조율’ 방식으로 추진되는 행정통합은 진정한 지방시대를 여는 해법이 될 수 없다”고 밝혔다.

권 시장은 22일 오후 안동시청에서 기자회견을 통해 “대구경북 통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 지역의 미래와 주민의 삶에 직결된 중대한 사안”이라며 “속도전이나 정치적 논리가 아닌 지역 상생과 주민 공감이 최우선돼야 한다”고 강조했다.

이어 “행정통합 특별법에 통합특별시청의 소재지를 경북도청 소재지인 안동으로 명시해야 한다”며 “경북 북부권은 행정 중심으로, 남부권은 경제 중심으로 특화하는 전략이 통합특별시의 균형발전을 실현할 수 있는 가장 현실적인 해법”이라고 했다.

특히 “기초자치단체로의 실질적인 자치권 이양과 재정 자율권 배분이 선행돼야 한다“며 ”중앙정부에서 통합특별시로 이양되는 권한은 기초자치단체에도 과감히 배분돼야 하며 이를 통해 지방자치가 강화돼야 한다“고 강조했다.

더불어 “행정통합은 기초·광역자치단체 행정통합에 관한 특례를 명확히 규정한 제도적 기반 위에서 추진돼야 한다”며 “통합이 논의될 때마다 개별적이고 한시적인 특별법에 의존하는 방식은 갈등과 불확실성을 반복할 뿐이다. 지방자치법에 행정통합 관련 특례를 상시적으로 규정함으로써 통합을 추진하는 모든 지방자치단체에 일관되게 적용할 수 있는 제도적 기준을 마련해야 한다”고 주장했다.

이날 권시장은 통합특별시의 명칭은 ‘경북특별시’로 지정돼야 한다고 강조했다.

그는 “경상도는 고려시대부터 이어져 온 역사 깊은 행정구역“이라며 ”반면 대구시는 1981년에 경북도에서 분리돼 직할시로 지정된 도시“라며 ”행정통합은 새로운 병합이 아니라 경북이라는 역사적 연속성과 정체성을 회복하는 선택이어야 하며 통합특별시의 명칭 역시, 이러한 역사적 기반 위에서 정해져야 한다”고 강조했다.

또“북부권 발전을 위한 분명하고 실효성 있는 전략이 선행돼야 한다“며 ”북부권과 남부권의 구조적 불균형을 안은 채 출발하는 행정통합은 지역 균형발전을 이뤄낼 수 없다. 성장 전략이 특정 지역에 집중된다면 행정통합은 또 다른 불균형을 낳을 것“이라고 했다.

권기창 안동시장은 끝으로 “대구경북 통합은 한 번 추진되면 되돌릴 수 없는 선택”이라며 “중앙정부, 대구시, 경북도, 각 시·군이 충분한 논의와 숙의를 통해 신중하게 접근해야 한다. 안동시는 앞으로도 지역 주민의 목소리를 대변하며 경북 북부권의 미래를 지키는 데 책임 있는 역할을 하겠다”고 말했다.