[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 ‘2026년 양성평등정책 시행계획’을 수립하고 1월부터 12월까지 13개 부서와 함께 연중 추진한다. 이번 계획은 제3차 양성평등정책 기본계획(2023￣2027)에 따라 지역 실정에 맞는 5개 과제, 12개 중과제, 46개 이행과제로 구성됐다.

올해는 고용환경에서의 성차별 해소, 신기술 분야 여성 인재 양성, 가족친화 직장문화 확산 등을 중점 추진한다. 공동육아나눔터 운영, 서울형 가사서비스 지원, 뇌병변장애인 지원 확대를 통해 아동과 성인을 아우르는 공공돌봄을 강화하고, 가족센터를 중심으로 돌봄 안전망을 확대할 계획이다.

폭력 피해자 보호, 위기가정 지원, 감염병 예방 등 성인지 건강정책도 강화한다. 이번 시행계획은 ‘함께 일하고 돌보는 환경 조성’, ‘안전과 건강권 증진’, ‘양성평등 기반 확산’을 비전으로, 실효성 있는 정책 이행에 중점을 두고 고용 성차별 개선과 경력단절 예방, 성인지 정책의 내실화 등을 추진한다.

구는 지난해 여성의 경제활동 참여를 적극 지원했다. 여성취업교실, 창업지원, 온라인마켓파트너 사업단을 운영했고 일자리박람회를 개최했다. 일자리센터를 통해 3000여 명에게 상담과 연계를 제공했다.

돌봄 기반도 강화했다. 아이돌봄서비스 8만6000여 건을 연계하고, 우리동네키움센터 19개소와 지역아동센터 26개소를 통해 아동 돌봄 체계를 확충했다. 성인을 위한 돌봄서비스는 뇌병변장애인비전센터와 우리동네돌봄단을 통해 제공했다.

구는 여성폭력 피해자 보호시설을 운영하고, 생리용품 바우처 신청률은 89.3%에 기록했다. 감염병 예방 교육도 병행했다. 정책 전반의 성인지 역량도 높였다. 성인지 예산 29개 사업을 편성하고 성별영향평가 12건을 반영했다.