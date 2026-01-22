‘AX 특별프로그램’ 출시 20조 대출·보증, 2조 투자 최대 1.6%P까지 금리우대 AI 생태계 육성 위한 지원도

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 인공지능(AI) 산업의 글로벌 경쟁력 극대화를 위해 향후 5년간 22조원을 투입하는 ‘AX(인공지능 전환) 특별프로그램’을 출시한다고 22일 밝혔다.

우선 수은은 20조원 규모로 대출 ·보증을 제공할 계획이다. AI 산업의 기초가 되는 ▷반도체(고대역폭메모리 등) ▷인프라(데이터센터) 분야는 물론 ▷핵심언어모형(LLM) 개발 ▷AI 설루션·로봇·AI 팩토리 구축 등 활용단계에 이르는 AI 밸류체인(가치사슬) 전 분야가 대상이다.

특히 총 2조원 한도 내에서 대기업은 최대 1.2%포인트, 중소·중견기업은 1.4%포인트까지 금리를 우대하기로 했다. 정부의 지방주도 성장 정책에 맞춰 비수도권 소재 중소·중견기업은 0.2%포인트를 추가해 최대 1.6%포인트까지 금리를 인하한다.

수은은 AI 등 첨단산업 분야에 2조원 규모의 투자업무도 추진한다. AI칩, AI모형·설루션 등은 초기 단계 스타트업 중심 산업으로 전통적 대출·보증 방식보다 투자를 통한 지원이 적합하다는 판단에서다.

최근 수은법 개정에 따라 벤처캐피털 등 다양한 간접투자가 가능해졌고 직접투자에 있어서도 대출·보증 연계 의무가 폐지돼 향후 투자업무가 탄력을 받을 것으로 기대된다.

아울러 AI 생태계 육성을 위해 대기업과 동반으로 해외진출하거나 대기업에 공급하는 AI 분야 중소·중견기업에 대한 금리우대도 기존 1.0%포인트에서 1.5%포인트까지 확대한다. AI 전환을 위한 중소·중견기업 무료 맞춤형 컨설팅도 제공할 예정이다.

수은 관계자는 “AI 산업은 국가의 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라로 AI 대전환 시대에 우리 기업의 경쟁력 확보를 위해 과감하고 전폭적인 금융지원이 필수적”이라며 “AI 산업 전 분야에서 우리 기업이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 전방위적 금융지원을 강화해 나갈 계획”이라고 강조했다.