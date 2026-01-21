[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 오는 30일까지 기업영업 전문인력을 공개 모집한다고 21일 밝혔다.

기업영업 전문인력은 대기업 및 중소기업 등을 방문해 여신과 외환, 수신, 신용카드, 퇴직연금 등 기업 아웃바운드 영업 전반을 담당한다.

지원 자격은 1금융기관 영업점장(지점장) 경력을 2년 이상 보유하거나 (기술)신용보증기금 또는 지역신용보증재단 영업점장 경력 2년 이상 경력 중 한가지 요건을 보유하면 된다.

수도권 지역에서 적극적인 영업이 가능한 지원자라면 학벌과 성별, 나이 제한 없는 블라인드 채용으로 누구나 지원 가능하다.

iM뱅크 채용 홈페이지를 통해 개별접수가 진행되며 서류전형 합격자에게는 개별 연락으로 합격여부가 전달된다.

이후 신체검사와 면접전형을 거쳐 오는 2월 중 최종 선발되며 3월부터 근무를 시작할 예정으로 기본 급여 이외에도 별도 성과계약을 체결 후 영업성과에 기반한 성과급이 지급된다.

채용과 관련한 자세한 내용은 iM뱅크 채용 홈페이지 공고에서 확인할 수 있다.

강정훈 iM뱅크 은행장은 “iM뱅크는 2019년부터 도입한 기업영업 전문인력(PRM)을 통해 중소기업에게 두터운 지원을 해오고 있다“며 ”수도권 지역의 중소기업에게 생산적 금융 제공을 통해 상생은행으로의 성장을 함께 할 훌륭한 인재들이 많이 지원해주길 기대한다“고 말했다.