미 상무부 “미국 투자 안하면 100% 반도체 관세” 개인 ‘사자’, 외국인 순매도…삼성전자·하이닉스 하락 자동차·방산주 상승…코스닥은 강보합

[헤럴드경제=신주희 기자] 코스피가 19일 미국 트럼프 행정부의 관세 우려에 장 초반 4830대에서 약보합세를 보이고 있다.

이날 오전 9시22분 기준 코스피는 전장보다 6.73포인트(0.14%) 내린 4834.01포인트에 거래되고 있다.

지수는 전장보다 11.34포인트(0.23%) 내린 4829.40으로 출발한 뒤 장중 상승 전환해 한때 4858.79까지 올라 장중 기준 사상 최고치를 재차 경신했다. 그러나 이후 다시 소폭 내림세로 돌아섰다.

앞서 직전 거래일(16일) 코스피는 11거래일 연속 올라 사상 처음 4800선을 돌파했다.

유가증권시장에서 개인이 479억원 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 124억원, 545억원 순매도 중이다. 외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 70억원 ‘사자’를 나타내고 있다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.4원 오른 1474.0원에 거래를 시작했다.

간밤 뉴욕증시는 시장 전반에 고점에 대한 부담이 산재한 가운데 3대 지수가 일제히 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보에서 배제하는 듯한 발언을 내놓은 점도 국채금리를 밀어 올리면서 증시에 부담을 줬다.

앞서 트럼프의 최측근인 해싯이 차기 연준 의장이 되면 금리인하 속도가 빨라질 것이라는 기대가 있었다. 다만 반도체주는 메모리 반도체 품귀로 강세를 이어간 가운데 마이크론테크놀러지는 7.76% 급등했다.

주말 사이 트럼프발 관세 우려는 반도체 기업으로 옮겨 갔다. 하워드 러트닉 미국 상무장관은 한국 등 주요 반도체 생산국을 향해 미국에 투자하지 않을 경우 ‘100% 반도체 관세’에 직면할 수 있다고 경고했다.

아울러 트럼프 대통령은 미국의 그린란드 병합에 반대하는 덴마크와 주변국들이 최근 그린란드에 병력을 보내 사실상의 ‘무력시위’에 나서자, 이들 국가를 대상으로 내달부터 10%의 관세를 부과하겠다고 예고했다.

이에 관세를 둘러싼 시장의 긴장이 커지면서 투자 심리가 위축되는 모습이다.

다만 자동차주가 급등해 지수를 밀어 올리면서 지수 하방을 지지하고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 “주말 중 트럼프 대통령이 그린란드에 파병한 유럽 8개국에 10% 관세를 부과할 것이라고 엄포를 높은 점이 부담”이라며 “트럼프발 불확실성이 연초 이후 주가 강세에 대한 차익 실현 빌미로 작용할 소지가 있다”고 밝혔다.

시가총액 상위 종목 중 반도체 관세 우려 등에 삼성전자(-0.94%), SK하이닉스(-0.66%)가 내리고 있다.

LG에너지솔루션(-0.90%), 삼성바이오로직스(-1.39%), 두산에너빌리티(-1.26%), SK스퀘어(-2.24%), 셀트리온(-1.20%) 등도 하락 중이다.

반면 현대차(6.54%), 기아(2.25%) 등 자동차주와 HD현대중공업(1.45%), 한화오션(0.75%) 등 조선주는 강세다.

업종별로 보면 증권(1.03%), 운송장비(2.69%), 운송창고(0.73%) 등이 오르고 있으며 화학(-0.63%), 섬유의류(-0.74%) 등은 하락 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 1.39포인트(0.15%) 오른 955.98이다. 지수는 전장보다 1.66포인트(0.17%) 내린 952.93으로 출발해 하락세를 이어가다 장중 오름세로 돌아섰다.

코스닥시장에서 개인이 729억원 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 325억원, 303억원 매도 우위를 보이고 있다.

에코프로비엠(1.65%), 에코프로(0.54%), 레인보우로보틱스(1.01%), 삼천당제약(2.33%), 코오롱티슈진(4.02%) 등이 오르고 있다. 알테오젠(-4.05%), 에이비엘바이오(-0.41%), HLB(-3.23%), 리노공업(-0.31%), 디앤디파마텍(-0.11%) 등은 하락 중이다.