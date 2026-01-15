대한상의 ‘기업환경 체감도 조사’ 결과 발표 창업, 신기술 적극 지원하는 수도권 강세 입지, 규제 풀고 기업 유치 나선 비수도권 호평

[헤럴드경제=한영대 기자] 우리나라에서 창업은 수도권, 공장 설립은 지방에서 진행하는 것이 수월하다는 분석이 나왔다.

대한상공회의소(이하 대한상의)는 15일 228개 기초지방자치단체에 소재한 6850개 기업을 대상으로 실시한 ‘기업환경 체감도 조사’ 결과를 발표했다.

창업, 입지, 행정 분야 톱(TOP) 10을 선정한 결과 창업 우수 지역은 성남, 안양, 서울 동작, 서울 성북 등 수도권 기초지자체를 비롯해 양양, 남해, 양산, 기장, 장성, 장흥으로 꼽혔다. 입지 톱10에는 고성, 남해, 함양(이상 경남), 신안, 영암, 장성(이상 전남), 고창(전북) 등 영호남 지역이 다수 포함됐다. 행정편의성 부문에서는 남양주, 안산, 거창, 하동, 영천, 대전 대덕, 울산 북구, 서울 노원, 서울 성동, 서울 중구가 톱10에 이름을 올렸다.

이민창 한국규제학회 회장은 “수도권에 신산업 기업들이 밀집돼 있어 지리적 인접성에 따른 네트워킹 효과를 얻을 수 있다는 점이 수도권 기초지자체들의 높은 만족도로 이어진 걸로 보인다”고 설명했다. 이어 “입지의 경우 규제가 완화돼 있고, 부지활용 여력이 높은 지방의 기초지자체에서 공장설립의 선호가 높았던 것으로 나타났다”고 덧붙였다.

안양, 남해, 장성은 입지·창업 분야 모두 톱10에 포함됐다. 기업 유치를 위해 기업친화적인 입주 환경을 조성하면서, 신생 기업들에 맞춤형 지원을 제공한 것이 유효했다는 분석이다. 특히 남해는 산업단지에 새로 공장을 짓는 기업에 설비비로 최대 50억원을 지원하고, 창업 초기 단계부터 행정 컨설팅을 제공하고 있다.

안산은 입지와 행정 분야에서 우수 지역에 선정됐다. 제조 기업에 최대 5000만원까지 스마트공장 조성을 지원하고, 담당 공무원이 직접 공장을 방문해 컨설팅을 제공하는 방식으로 편의성을 높였다.

창업 우수 지역에 오른 수도권의 기초지자체들은 스타트업 육성을 위해 실증 사업을 적극 지원했다. 성남은 5년 연속 드론 실증도시에 선정돼 관련 신기술들을 적극 도입했고, 서울 동작은 자율주행, 사물이터넷(IoT) 산업 테스트베드를 제공하고 있다. 비수도권에선 지역 특성을 살린 창업 아이템을 지원하는 기초지자체들이 우수 지역으로 꼽혔다.

입지 부문에서 좋은 점수를 받은 기초지자체들은 과감한 입주 지원과 규제 해소로 기업을 끌어들이고 있다. 대표적으로 함양과 고성 등은 대규모 투자 기업에 최대 보조금 200억원, 전북 고창은 청년 기업에 최대 보조금 300억원을 지원하고 있다.

행정 부문에서는 기업들의 불편을 먼저 찾아 해결해주려는 지자체들이 좋은 평가를 받았다. 서울 중구는 민원 사전예약제를 도입, 기업이 민원을 제기하기 전 담당자가 현장을 방문하거나 미리 필요서류를 구비해 적법 요건을 검토하는 식으로 편의성을 높였다. 대전 대덕은 공무원들이 소극적 해석으로 인허가를 반려하기보다 적극적으로 해법을 모색하는 문화가 정착돼 만족도가 높았다.

이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “10여년 전 비슷한 조사할 때에 비해 전반적으로 기초지자체의 규제혁신 노력을 기업들은 높이 평가했다”며 “지자체의 선의의 경쟁을 통해 전국이 기업하기 좋도록 상향 평준화되었으면 하는 마음”이라고 덧붙였다.