野 지난해 주도 대전·충남 통합법 강조 장동혁 “257개 특례, 통합법 포함돼야” 정청래는 서산서 현장 최고위

[헤럴드경제=정석준(대전)·주소현 기자] 더불어민주당과 국민의힘 지도부가 14일 각각 충남과 대전을 방문해 지역 여론 청취에 나섰다. 6·3 지방선거를 앞두고 중원 민심을 다지려는 포석으로 풀이된다.

대전·충남 행정 통합 논의를 먼저 띄웠고, 현직 대전시장과 충남도지사를 갖춘 국민의힘은 정부와 여당에 이슈 주도권을 내주지 않겠다는 의지를 드러냈다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 대전시청에서 열린 ‘대전·충남 통합 관련 당 대표-대전시장 정책협의회’에서 이장우 대전시장과 만난 후 충남도청에서 김태흠 지사와 잇따라 정책협의에 나섰다.

장 대표는 “대전·충남 통합의 핵심은 진정한 지방분권 실현”이라며 “그러려면 257개 특례가 통합법에 담겨야 한다”고 말했다. 지난해 10월 국민의힘이 발의한 대전·충남 통합 특별법안에 담긴 특례조항을 정부 안에 반영해 달라는 취지다.

이어 장 대표는 “이재명 대통령과 민주당이 진정성이 있다면 257개 특례뿐 아니라 260개, 270개 더 많은 특례를 담아내야 한다”며 “특례를 포함하지 않으면 행정구역만 합치는 것인데, 시장과 도지사를 합쳐 한명만 내는 것은 아무 의미가 없다”고 지적했다.

또 “지선이 얼마 안 남았으니 한명을 뽑아 놓고 다음에 생각하자는 건 지금까지 민주당이 해 온 방식에 의하면 정치공학적 눈속임”이라며 “대전·충남 통합 논의가 실체는 빠지고 형식만 남는 게 아니라 수도권 일극체제를 해결하고 국토균형발전과 지방분권을 이루는 성공적인 모델이 되기를 바란다”고 강조했다.

같은 날 정청래 민주당 대표는 충남 서산시 서산축산종합센터에서 현장 최고위원회의를 열었다. 이 대통령이 ‘5극 3특’ 구상의 첫 주자로 대전·충남 통합을 지목한 만큼 지역 여론전에 나선 것으로 풀이된다. 민주당과 정부는 내달 대전·충남 특별법을 국회에서 통과시키는 것을 목표로 입법에 속도를 내고 있다.

김민석 국무총리는 전날 국회를 찾아 민주당 충남·대전 통합 및 충청 지역 발전특별위원회(충청특위)와 간담회를 진행했다. 김 총리는 간담회에서 “충청권 광역 통합이 가지는 의미가 정말 크다”며 정부가 국민에게 직접 설명하는 자리를 마련하겠다고 밝혔다.