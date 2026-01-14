14일 오후 8시 CJ온스타일…가수 조권과 방송 ‘특별조권’ 진행 라이브 방송 한정 특별 할인 및 카드사 청구 할인 구매 혜택 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대는 14일 오후 8시 가수 조권과 함께 CJ온스타일에서 모바일 라이브 방송 ‘특별조권’을 진행한다고 밝혔다.

에이스침대는 새해를 맞아 새로운 침실 인테리어를 고민하는 고객들을 위해 ‘또깎남(또 깎으러 가는 남자)’ 조권과 함께하는 라이브 방송을 마련했다. MC를 맡은 조권은 에이스에비뉴 서울점을 직접 찾아 에이스침대의 베스트 아이템을 특별한 혜택과 함께 소개하고, 침실에 어울리는 스타일링 팁도 전할 예정이다.

이번 방송에서는 에이스침대의 인기 침대 세트 구성을 선보인다. 먼저 ‘BMA1086-A(SS, 내추럴오크)’ 프레임과 ‘클럽 에이스(CA)’ 매트리스 세트가 소개된다. ‘BMA1086-A’는 헤드보드 속 수납공간에 다양한 소품을 깔끔하게 보관할 수 있으며, 전자기기 충전이 가능한 USB 포트까지 갖춰 실용성을 높인 제품이다. 침대 과학 기술력이 돋보이는 에이스침대의 ‘클럽 에이스’는 편안하고 쾌적한 잠자리를 제공한다.

‘루체-III(LUCE-III, K, 콜롬비아 월넛)’ 프레임과 ‘하이브리드 테크 라임(HT-L)’ 매트리스 세트 구성도 준비됐다. ‘루체-III’는 고급스러운 템바보드 디자인과 헤드보드에 설치된 LED 조명의 조화로 감각적인 분위기를 선사하며, 신혼 침대의 정석으로 주목받는 아이템이다.

구매 혜택도 마련했다. 방송 당일에 한해 특별 할인 혜택과 카드사 청구 할인 혜택이 제공되며, 구매한 전 제품에 대해 최대 10만 원 한도의 10% 적립금이 지급된다. 또 방송에서 소개된 침대 세트 2종 중 1종을 구매 후 인증하는 고객에게는 백화점 상품권 5만 원권을 증정한다.

에이스침대 관계자는 “고객들이 자신에게 맞는 침대를 보다 쉽고 즐겁게 선택할 수 있도록 이번 라이브 방송을 기획했다”며 “조권의 친근하면서도 위트 있는 진행과 함께 제품의 특징은 물론, 풍성한 할인 혜택까지 한 번에 확인할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.