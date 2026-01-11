실기·이론·체험·스페셜 등 4개 분야 기초·심화과정 등 다양한 교과목 개설

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산문화예술회관이 시민들의 문화향유와 건강한 여가생활을 지원하는 2026년도 ‘아트 클래스’ 연간 운영계획을 확정하고 실기·이론·체험·스페셜 등 4개 분야 25개 과목을 운영한다.

‘음악·예술 실기’ 과정은 18개 과목이며, 3월부터 11월까지 개설해 기초부터 심화까지 실기 중심으로 진행한다.

음악 분야는 성악반을 비롯해 트럼펫, 플룻, 바이올린, 피리, 대금 등 관악·현악·국악을 아우르는 7개 과목을 개설한다.

예술 분야는 그리기 색연필을 비롯해 전각, 서간체, 문인화, 한문·한글 서예, 유화(정물·풍경), 수채화(정물·풍경), 아크릴 풍경 과목을 개설한다. 단기 특강인 ‘일일 강좌’도 개설한다.

이 밖에 음악과 미술을 깊이 있게 탐구하는 이론 강좌 ‘음악의 세계’, ‘시대를 담은 미술’, 어린이를 위한 체험 교육 프로그램도 운영한다. 자세한 사항은 울산문화예술회관 예술사업과 전시교육팀(052-226-8252)으로 문의하면 된다.

울산문화예술회관 관계자는 “문화예술은 시민의 삶의 질을 높이는 중요한 요소인 만큼, 일상 속에서 자연스럽게 문화예술을 접할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 마련했다”며 시민들의 많은 참여를 기대했다.