[헤럴드경제=김성훈 기자] 올림픽 역사상 최고의 수영 스타 중 한 명인 미국의 라이언 록티가 금메달 3개를 경매로 팔았다.

7일 경매 업체 골딘 등에 따르면, 록티가 내놓은 남자 계영 올림픽 금메달 3개가 총 38만5520달러(약 5억6000만원)에 낙찰됐다.

특히 2008 베이징 올림픽에서 딴 금메달이 18만3000달러(2억6000만원)로 가장 비싼 값에 팔렸다.

이 메달은 ‘수영 황제’ 마이클 펠프스와 함께 합작한 것으로, 펠프스가 사상 초유의 8관왕 신화를 썼던 당시 대회의 역사적 상징성이 가치를 끌어올린 것으로 풀이된다.

록티의 올림픽 데뷔 무대였던 2004 아테네 대회 메달은 8만520달러, 2016 리우데자네이루 대회 메달은 12만2000달러에 낙찰됐다.

록티는 펠프스와 ‘수영 여제’ 케이티 러데키에 이어 수영 역사상 세 번째로 많은 올림픽 메달을 딴 전설이다.

올림픽 메달만 12개(금메달 6개)인 그는 이전에도 경매를 통해 메달을 판 바 있다. 2022년 은메달과 동메달 6개를 매각한 것. 당시 그는 수익금을 난치병 어린이 돕기에 기부했다. 이번 경매 수익까지 포함해 록티가 메달을 팔아 받은 돈은 총 55만1520달러(8억원)에 이른다.

메달을 가볍게 여기는 것 아니냐는 비판도 있지만, 집에 먼지가 쌓이게 두는 것보다, 기부 등을 통해 더 가치 있는 곳에 쓰이는 것이 메달의 진짜 의미라는 게 그의 철학이다. 그는 평소에도 관중석의 어린 팬들에게 메달을 선뜻 선물하는 등 물질적 가치보다 더 중요한 것이 있음을 강조해왔다.

록티는 SNS에 “나는 단 한 번도 금메달을 위해 수영한 적이 없다”며 “내 열정은 항상 세계 최고의 수영 선수가 되는 것에 있었다. 메달은 그저 믿을 수 없는 여정의 정점을 찍는 장식일 뿐”이라고 밝혔다.