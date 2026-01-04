[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 ‘2026 청송 전국 아이스클라이밍 선수권대회’가 경북 청송 아이스클라이밍 월드컵 경기장에서 3일 성황리에 개최했다고 4일 밝혔다.

대한산악연맹이 주최하고 경북도 산악연맹이 주관했으며 청송군을 비롯해 문화체육관광부, 대한체육회, 국민체육진흥공단, 노스페이스가 후원하는 이번 대회는 ‘2026·2027 아이스클라이밍 국가대표 선발전’을 겸해 진행됐다.

경기 결과 △남자 일반부 리드 부문에서는 1위 김민철 (경일대 OB 산악회), 2위 이영건(월출마당산악회), 3위 박희용(노스페이스클라이밍팀)가, △여자 일반부 리드 부분에서는 1위 신운선(애스트로맨), 2위 김혜준(타기클라이밍센터), 3위 김진영(클라이밍팜)이 시상대에 올랐다.

또 △남자 스피드 부문에서는 1위 전양표(원주시산악구조대), 2위 박준규(타기클라이밍센터), 3위 양명욱(부산빌라알파인)이 차지했고 △여자 스피드 부분에서는 1위 차유진(차클라이밍), 2위 이숙희(강원, 원주시산악구조대), 3위 정운화(월출마당산악회)가 시상대에 올랐다.

4일에는 ‘2026 청송 ICE CLIMBING 페스티벌’이 함께 열렸다.

이번 페스티벌에서는 다가오는 ‘2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵’ 홍보와 함께 참가자들이 청송의 빙벽을 직접 체험할 수 있는 프로그램이 운영돼 겨울 청송의 절경을 온몸으로 느낄 수 있는 특별한 시간이 마련됐다.

‘2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵’은 오는 10일부터 11일까지 경북 청송 아이스클라이밍 월드컵 경기장에서 개최된다.

전세계 18여개국 약 120여명의 세계 최정상급 선수들이 대회에 참가할 예정이다.

‘청송 아이스클라이밍 월드컵’ 결승전이 열리는 11일 오후 2시경엔 트로트 가수 박현빈의 축하공연이 예정되어 있으며 이날 결승전은 KBS를 통해 녹화중계될 예정이다.

청송군 관계자는 “청송 아이스클라이밍 월드컵은 선수와 관람객, 군민 모두가 함께 즐길 수 있는 겨울 스포츠 축제로 자리매김하고 있다”며 ”앞으로 열릴 국제대회 역시 안전을 최우선으로 철저히 준비하는 것은 물론 아이스클라이밍이 2030 동계올림픽 정식 종목으로 채택되는 데에도 의미 있는 역할을 할 수 있는 대회가 되도록 차분히 준비해 나가겠다”고 말했다.