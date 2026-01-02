[헤럴드경제=함영훈 기자] 이제 호텔은 라이프스타일의 미학을 집약해 놓은 생활예술 공간으로, 내 집 보다 더 재미있고, 안락한 행복 충전소 기능을 담당한다.

물론 친구들과의 밤샘 특별한 세레모니 장소, 국제업무 효율을 극대화할 글로벌 전문직의 비즈니스 공간, 연인들의 밀회를 위한 생추어리, 고급 장터, 세련된 갤러리, 공연문화 향연의 장 등의 기능도 수행하지만, 가족 행복 찾기 공간으로서의 모습이 더 중시되는 추세이다.

2026년 호텔·리조트 업계는 ‘패밀리’를 화두로 잡았다. 몇몇 선도적인 호텔·리조트가 세대 간 따스하고, 세련되며, 웃음 넘치는 상호작용이 가능한 공간으로 변신을 꾀하고 있다.

▶패밀리룸 확충= 강원랜드가 운영하는 하이원리조트 그랜드호텔이 겨울 성수기 키캉스(키즈 + 호캉스) 고객을 겨냥해 슈페리어 패밀리룸 8실을 추가로 새단장 했다.

하이원 그랜드호텔 컨벤션타워의 ‘슈페리어 패밀리룸’은 기존 슈페리어 타입 객실에 영유아 동반 가족 고객의 편의성을 극대화한 가족 중심의 객실타입이다.

‘슈페리어 패밀리룸’은 유럽의 친환경마크인 오코텍스(OEKO-TEX) 인증을 받은 최고급 저상형 패밀리 침대가 마련되어 있어 최대 4인 가족이 숙면을 취할 수 있으며, 토끼의자와 곰돌이 무드등 등을 배치해 포근한 분위기를 연출했다.

또한, 슈페리어 패밀리룸 이용 고객들은 아기욕조 등의 유아 용품을 무료로 대여할 수 있다.

이밖에도, 객실이 위치한 컨벤션타워 8층에는 어린이들이 뛰놀 수 있는 놀이방 ‘키즈 그라운드’와 작은 도서관 ‘키즈 갤러리’가 있어 아이들과 함께 여유로운 시간을 보내기에 적합하다.

하이원리조트는 지난해 4월 ‘슈페리어 패밀리룸’을 처음 선보인 데 이어, 이번달 8실을 추가로 조성해 총 12실의 패밀리 객실을 운영하며 가족 여행객과 어린이 동반 고객에게 쾌적하고 편안한 숙박 환경을 제공한다는 방침이다.

▶따뜻한 제주서 어린이 스포츠 프로그램= JW 메리어트 제주 리조트 & 스파는 ‘더 패밀리(The Family)’ 패키지를 내놓았다. 일룸 키즈가구와 함께 아일랜드 키친의 JW 조식 세트와 키즈 스낵 어메니티, 선택형 키즈 프로그램 등 가족 모두가 각자의 속도로 휴식을 즐길 수 있도록 구성했다고 한다.

1베드룸 레지던스 스위트는 약 91m² 규모로 성인 3명과 소인 2명까지 총 5인이 투숙할 수 있다. 리빙룸과 간단한 조리를 하는 키친, 별도의 침실과 욕실로 구성됐다.

아이를 위한 아지트 같은 독립적인 공간도 마련됐다. 1층은 놀이 공간, 2층은 침대로 구성된 두들 벙커 베드는 재미와 안전을 고려해 설계됐으며, 도토 키즈 소파와 두들 사이드 테이블 등 전용 키즈 가구를 갖춰 다양한 놀이 활동이 가능하다.

제주 자연을 주제로 한 D.I.Y 클래스와 어린이 스포츠, 탐험가 프로그램, 쿠킹 클래스 등 총 4가지 테마의 데일리 프로그램이 운영된다. 아이가 키즈클럽에서 즐거운 활동에 참여하는 동안 부모는 실내외 수영장이나 JW 가든 산책 등 온전히 자신만의 여유를 누린다.

이외에도 달빛 아래 JW 가든에서 레트로 음악과 함께 따뜻한 음료와 고구마를 즐기는 ‘JW 가든 불멍’을 비롯해, 호텔 곳곳의 작품을 가이드와 함께 감상하는 ‘아트 클라이밍’, 셰프와 함께하는 ‘제주 오메기떡 맹글기’, 실내외 수영장 스위밍 등 콘텐츠도 더해진다.

▶베베핀 패밀리 컨셉룸= 메이필드호텔 서울이 다양한 가족 고객의 취향을 반영한 맞춤형 패밀리 컨셉룸 패키지를 선보이고 있다. 가장 대표적인 상품은 글로벌 인기 캐릭터 ‘베베핀’을 테마로 한 국내 최초의 객실 ‘베베핀 메이키즈해피’로 애니메이션 속 공간을 그대로 구현한 ‘하우스룸’과 캐릭터와 피크닉 분위기를 느낄 수 있는 ‘피크닉룸’으로 구성되었으며, 베베핀 캐릭터 굿즈 3종을 제공해 아이 동반 가족들에게 뜨거운 반응을 얻고 있다.

이와 함께 리빙 편집숍 무브먼트랩의 감각적인 가구들로 꾸며진 ‘컬러풀 드림’과 ‘클라우디 드림’ 공간도 인기다. ‘컬러풀 드림’은 유아용 가구와 아이들의 관심을 사로잡을 소품을 활용해 아이와 부모가 함께 창의적인 시간을 보낼 수 있도록 설계되었으며, ‘클라우디 드림’은 자연에서 영감을 얻은 인테리어로 따뜻하고 편안한 휴식을 제공한다.

메이필드호텔은 캐릭터룸부터 프리미엄 리빙 컨셉룸까지 폭넓은 라인업을 통해 가족 고객들에게 특별한 ‘호캉스(호텔+바캉스)’ 경험을 제안하고 있다. 자세한 내용은 메이필드호텔 서울 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

▶잘 먹고 잘 놀기= 풀만 앰배서더 서울 이스트폴은 가족 단위 고객을 위한 객실 패키지 ‘풀만 패밀리 스테이 (Pullman Family Stay)’를 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 패키지는 아이를 동반한 가족 고객의 편안하고 즐거운 호텔 스테이를 위해 기획됐다. 객실 1박을 기본으로 ▷한강 전망의 프리미엄 디럭스 객실 무료 업그레이드 ▷레스토랑 ‘엠버스(Embers)’에서 즐기는 조식 2인 뷔페 (만 12세 미만 어린이 1인 포함) ▷NC 이스트폴 몰 내 키즈 전용 공간 ‘챔피언 더 블랙벨트’ 성인 1인 및 어린이 1인 입장권 혜택이 포함된다.

조식은 24층 한강 전망을 자랑하는 레스토랑 ‘엠버스’에서 시그니처 스테이크를 포함한 뷔페로 제공된다. 투숙객은 파워 피트니스, 실내 수영장, 자쿠지 등 호텔 내 주요 부대시설을 자유롭게 이용할 수 있으며, 유아 풀을 포함한 가족 친화적인 수영 시설을 갖춰 온 가족이 함께 이용하기에 적합하다. 특히 한강 전망을 갖춘 실내 수영장을 무제한으로 이용할 수 있는 점은 풀만 앰배서더 서울 이스트폴만의 차별화된 강점이다.

패키지에 포함된 ‘챔피언 더 블랙벨트’는 플레이타임그룹의 대표 브랜드로, 아이들이 신체 활동을 통해 건강한 에너지를 발산하고 모험심과 창의력을 키울 수 있는 다양한 체험형 콘텐츠를 제공한다고 한다. 예약은 2026년 1월 5일부터 2026년 3월 31일까지이며 투숙일은 동일하다.

▶아이들을 위한 아이들에 의한= 서울 광화문에 위치한 포시즌스 호텔 서울은 2026년 6월 30일까지 가족 단위 고객을 위한 ‘키즈 포 올 시즌스(Kids For All Seasons)’ 패키지를 선보인다.

이 패키지는 객실 1박과 객실 내 키즈 글램핑 텐트 셋업, 15만 원 상당의 호텔 크레딧, ‘키즈 포 올 시즌스’ 라운지 이용권, 최대 2인의 어린이를 위한 전문 강사 진행 키즈 클래스 이용권 등 다양한 혜택을 포함한다.

키즈 클래스는 놀이 영어 수업 또는 영어 쿠킹 수업 중 선택할 수 있으며, 주말 및 공휴일 한정으로 운영된다. 클래스는 사전 예약제로 운영되며, 창의적인 영어 놀이와 미술 활동, 쿠킹과 노래·율동 등으로 구성되어 있다.