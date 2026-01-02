2일 정부세종청사서 취임식 “낡은 규제 개선하고 신산업 지원” “교통 안전정책 발굴에 힘쓰겠다”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 홍지선 국토교통부 제2차관은 2일 “균형 잡힌 교통망 확충을 통해 수도권과 지방이 골고루 잘 사는 토대를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

홍 차관은 이날 오전 정부세종청사에서 열린 취임식에서 취임사를 통해 “경기도에서의 일선 경험을 바탕으로 지역균형 발전을 위한 교통인프라 확충을 위해 정책설계부터 집행에 이르기까지 꼼꼼히 챙길 것”이라고 이같이 말했다.

그는 글로벌 경제, 환율, 물가 등 녹록치 않은 대외여건 속 국민생활에 미치는 영향이 큰 국토부가 실질적 변화를 보여야 한다고 강조했다. 홍 차관은 “‘주거 안정’과 ‘이동 편의’라는 수요자의 관점보다 ‘국토 관리’와 ‘교통 인프라 건설’이라는 공급자적 시각에서 일하는 건 아닌지 성찰할 필요가 있다”며 “어려움 속에서도 우리는 새 길을 만들어 가야 한다”고 했다.

균형발전과 관련해선 “5극 3특과 거점도시를 편리하게 연결하는 교통망이 필수이자 미래 생존을 위한 길”이라며 “도로·철도·공항 등 주요 교통 인프라를 균형있게 확충하는 것, 국민 교통비 부담은 줄이고, 전국민 교통약자를 더욱 배려하는 것 등 모든 국민이 더 나은 교통 서비스를 누릴 수 있도록 노력할 것”이라고 덧붙였다.

홍 차관은 또, 교통 혁신과 국민 안전도 국토부의 중점과제로 언급했다. 그는 “낡은 규제를 개선하고 자율주행차, 드론, 도심항공교통(UAM) 등 미래 핵심 산업의 국산 기술력을 높여 모빌리티 서비스 범위를 확장할 것”이라며 “신산업 성장을 전방위적으로 지원해 국민들이 달라진 교통의 미래를 직접 체감하도록 하겠다”고 말했다.

이어 “국민과 교통종사자 안전 관련이라면 지나친 대비가 부족한 준비보다 언제나 낫다”며 “유사사고가 재발하지 않도록 사고현장과 정책은 빠짐없이 점검하고 교통사고 예방, 안전정책 발굴에 힘쓸 것”이라고 했다.

그는 국토부 구성원들을 향해 “국토부 2차관으로서 저는 직원 여러분과 원팀이 되어 우리 국민들의 삶이, 국토교통산업이 오늘보다 내일이 더 나아지도록 힘쓰고자 한다”며 “스스로가 국토교통부라는 마음가짐으로 함께해달라”고 당부했다.

한편 지난달 28일 임명된 홍 차관은 이재명 대통령의 경기도지사 시절 경기도청 도시주택실장을 지내며 ‘경기도 기본주택’ 구상을 설계한 인물로 알려져 있다. 경기도 도로정책과장, 도로계획과장, 건설국장, 철도항만물류국장 등을 거쳐 남양주시 부시장을 지내며 도시와 인프라, 도로, 건설 분야에서 전문성을 인정받는 관료로 꼽힌다.