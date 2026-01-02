‘붉은 말’의 해, 본격적인 ‘질주’ 시작 급등세보다 기반 다지는 장세 전망 가격·AI확산·현금 흐름·실적 기반

2025년 증시는 멈출 줄 모르는 질주였다. ‘푸른 뱀’의 해였던 을사년(乙巳年), 인공지능(AI)과 반도체를 향한 기대는 시장을 밝게 비추며 지수를 가파르게 끌어올렸다. 그러나 ‘붉은 말’의 해 병오년(丙午年)은 한층 더 기대감에 부풀어 오른다.

업계의 올해 증시 전망도 긍정적이다. 다만, 지난해처럼 가파른 ‘레이스’보다는 상승세를 점검하는 ‘페이스’ 국면에 접어들 것으로 보고 있다. 가격(Price), AI 확산(Adoption), 현금 흐름(Cash Flow), 실적(Earnings)이라는 네 가지 기준이 2026년 증시 페이스(P·A·C·E)를 조절할 주요 키워드다.

▶증시 첫 관문, 가격을 지키는가=미국 증시는 지난해 연말까지 사상 최고치를 경신하며 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 7000선 돌파를 눈앞에 두고 있다. 월가 주요 투자은행들이 제시한 2026년 말 S&P500 목표치는 7100선(뱅크오브아메리카)부터 8100선(오펜하이머)까지 분포하며, 평균은 7700선으로 현재 대비 10% 안팎의 추가 상승을 전제한다.

다만 높은 밸류에이션은 ‘더 오를 수 있느냐’보다 ‘이 가격을 어떤 조건에서 지킬 수 있느냐’라는 질문을 앞세운다. 상반기는 금리 인하 기대와 유동성 환경이 상대적으로 우호적일 수 있지만, 하반기에는 선거와 정책 이벤트가 겹치며 변동성이 확대될 수 있다는 경계 기류도 상당하다.

국내 증시도 크게 다르지 않다. 코스피가 단기간에 4000선 부근까지 올라선 이후에는 상승의 속도보다 가격 레벨을 지탱할 근거가 중요해졌다. 지난해 말 코스피가 4200포인트를 넘어서면서 시장의 관심은 가격 부담 자체보다 이 가격을 설명할 수 있는 ‘실적’으로 쏠린다.

▶결국 화두는 인공지능…AI 확산 주목하라=AI는 이제 ‘보유’가 아니라 ‘활용’의 단계로 넘어간다. 2026년에도 AI는 시장의 중심 테마로 남을 가능성이 크지만, 투자 판단의 기준은 분명히 달라지고 있다.

글로벌 지수 제공업체와 주요 투자은행들은 AI가 IT 산업을 넘어 전문 서비스업과 헬스케어, 교육 등 산업 전반으로 확산되는 국면에 진입했다고 보고 있다. 기술 도입 여부 자체보다 AI가 생산성과 업무 구조를 어떻게 바꾸고, 기업의 수익 구조와 비용 효율에 어떤 영향을 주는지가 투자 판단의 핵심으로 부상하고 있다는 분석이다. 특히 AI를 단순히 공급하는 기업보다 AI를 활용해 비용을 절감하거나 새로운 매출원을 만들어내는 기업이 상대적으로 높은 평가를 받을 수 있다는 시각이 확산되고 있다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 “2026년은 성숙해진 AI가 실질적인 성과를 드러내는 ‘쇼업(Show Up)’의 해가 될 것”이라고 짚었다. 생성형 AI(Generative AI)에서 에이전트형 AI(Agentic AI)로의 진화가 로보틱스와 모빌리티 등 이른바 ‘피지컬 AI’ 영역으로 확장되며, 기술이 실제 성과를 증명하는 단계로 넘어가고 있다는 설명이다.

결국 2026년 시장에서 AI는 여전히 핵심이되, 인프라·플랫폼·서비스 전 구간 가운데 어느 단계의 AI가 실적에 연결되는지가 주가를 가르는 핵심 질문이 될 가능성이 크다.

▶반도체주 전망, 현금 창출력 입증해야=메모리 가격 반등과 AI 서버 수요 확대는 2025년 코스피 상승의 핵심 동력이었지만, 올해에는 사이클의 강도를 보다 냉정하게 점검해야 한다는 시각도 상당하다.

특히 투자업계가 주목하는 건 출하량이나 설비 투자 계획보다 실제로 기업에 남는 현금 창출력이다. 이 현금 창출력이 반도체 사이클의 지속성을 가늠하는 기준이 될 가능성이 크다는 이유에서다.

이재원 신한투자증권 연구원은 반도체 업황과 관련 “HBM을 중심으로 한 가격 강세와 공급 제약이 동시에 작용하는 구간”이라며 “단기간에 생산 능력을 크게 확대하기 어려운 구조 속에서 가격 결정력이 실적 가시성을 높이고 있다”고 분석했다.

이 연구원은 “설비 투자 확대에 따른 비용 증가와 감가상각 부담은 현금 흐름 측면에서 점검이 필요하다”고 덧붙였다.

▶중소형주 실적 성과에 지수가 달렸다=코스피나 코스닥 등이 올해에도 얼마나 상승세를 지속할지는 중소형주의 실적 추이에 달렸다는 평가다. 지수 수치가 높아질수록 실적이 얼마나 넓게 개선되는지가 중요해지기 때문이다. 즉, 지난해처럼 대형주 위주의 상승세가 이어진다면, 올해엔 한계에 직면할 수 있다는 지적이다.

미국 증시 역시 올해에는 매출 성장만으로 설명되던 주가가 마진과 잉여현금흐름 같은 질적 지표로 재평가될 가능성이 크다는 게 업계의 전망이다.

김유진 기자