사계절 독특한 경관의 생태서식처

국가유산청은 2일 ‘한라산 어리목계곡 화산암층과 용천수’(사진)를 자연유산 천연기념물로 지정 예고했다.

‘한라산 어리목계곡 화산암층과 용천수’는 한라산 북서부 약 3.5㎞ 거리에 떨어져 있는 광령천 상류 구간(해발고도 1020~1350m)에 위치한다. 제주도의 고지대 용암층 사이에 존재하는 불투수층(고토양층)을 따라 흘러가는 지하수의 흐름을 확인할 수 있는 지질유산이다. 제주도의 용천수는 대부분 해안선에 발달해 있으나, 어리목계곡 용천수는 고지대에서 지하수의 집수 양상과 흐름을 관찰할 수 있는 지형으로 희소성이 매우 높다. 1970년대 이후 하루 평균 1만~1.2만톤 수량의 상수원으로 제주도의 중간산 지역 물 공급의 구심점이 됐으며, 해당 용천수의 흐름 유형, 유량, 수질 변화 등의 점검을 통해 제주도 전역 지하수의 흐름을 파악하고 변화를 예측할 수 있어 학술적 가치가 뛰어나다. 이 지역은 천연보호구역과 상수원보호지역으로 원형이 잘 보존이 돼 있으며, 화산암층과 계곡 절벽, 이끼 폭포 등이 조화를 이루어 사계절 독특한 경관을 제공하는 생태적 서식처로서도 보존 가치가 높다. 김현경 기자