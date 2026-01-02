취임당시에도 봉사로 임기 시작

황병우(왼쪽) iM금융그룹 회장이 iM뱅크 은행장 퇴임을 맞아 지역사회에 감사의 뜻을 전하기 위한 사회공헌활동을 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 봉사활동은 황 회장의 은행장 이임식이 열린 지난해 12월 31일 진행됐다.

황 회장은 취임 당시에도 별도의 취임식 대신 사회공헌활동으로 첫 공식 일정을 시작한 바 있다. 이번 퇴임 역시 지역 이웃과 온기를 나누는 자리로 마무리하겠다는 뜻에 따라 마련됐다.

이날 황 회장은 지역 취약계층을 위한 2100만원 상당의 지원 물품을 후원했다. 또 황 회장과 부인 임명화 여사, 관계자들은 직접 지역 쪽방촌을 찾아 독거 어르신들에게 새해 인사를 전하고 안부를 살폈다.

봉사자들은 추운 겨울을 대비한 따뜻한 식사류와 간식, 생활용품 등을 직접 전달했다. 지원된 물품은 취약계층 세대와 지역 복지센터 등에도 전달될 예정이다.

황병우 회장은 “새해 iM금융그룹 회장의 책임을 다해 지역과 고객에게 신뢰로 보답하는 따뜻한 금융의 역할을 끝까지 고민해 나가겠다”고 밝혔다. 유혜림 기자