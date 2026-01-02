“회복과 성장 함께 준비하는 해 정보보호·서비스품질 사업기준”

LG헬로비전은 고객 관점에서 상품·서비스 경쟁력을 점검하고, 경영 효율화를 진행해 지속 가능한 새해 성장 기반을 마련하겠다고 2일 밝혔다.

송구영(사진) LG헬로비전 대표는 이날 2026년 신년 영상을 통해 임직원들에게 새해 인사를 전했다. 송 대표는 지난 한 해 임직원들의 노고를 격려하고, 사업 경쟁력과 기본기 강화를 통해 지속 가능한 성장의 토대를 마련하겠다는 의지를 보였다.

송 대표는 “지난 한 해는 여러 도전적인 환경 속에서 많은 변화가 있었다”며 “올해는 회사의 방향성을 재설정하고, 회복과 성장을 함께 준비하는 해가 되어야 한다”고 말했다. 이어 그는 “새해는 회사의 수익을 턴어라운드하는 해가 되어야 한다”고 강조하며 중점 경영 방향으로 사업 경쟁력 강화, 경영관리 효율화를 통한 성장 기반 구축, 기본기 강화를 제시했다.

아울러 송 대표는 “고객 관점에서 경쟁력을 다시 점검하고, 사업의 본질적 가치를 지키는 것이 중요하다”며 “경영 효율화를 통해 사업 전반을 정비하고, 지속해서 수익을 만들어낼 수 있는 구조로 전환해 나가야 한다”고 했다.

더불어 그는 선택과 집중을 통한 체질 개선으로 경영 효율화를 진행해 성장 기반을 다질 것이라고 덧붙였다.

그러면서 송 대표는 “개인정보 보호와 서비스 품질은 모든 사업의 출발점이자 어떠한 상황에서도 타협할 수 없는 기준”이라며, 사업 전반의 기준과 원칙을 더욱 엄격하게 적용해 나갈 것이라고 밝혔다.

마지막으로 그는 “지속 가능한 성장 구조를 차근차근 함께 만들어 가고자 한다”며, “2026년을 새로운 성장의 기회를 하나씩 쌓아가는 해로 삼아, 더 단단한 회사로 만들어 갔으면 한다”고 신년 인사를 마무리했다.

차민주 기자