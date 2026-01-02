2026년 신년사 “글로벌 시장에서 신뢰받는 전략적 파트너 돼야” “마스가, 온전히 한화가 책임진다는 각오로 계획 세워야”

[헤럴드경제=한영대 기자] 김승연 한화그룹 회장이 “AI 방산 등 핵심 사업 분야에서 미래를 좌우할 원천기술을 확보해야 50년, 100년 영속적으로 앞서 나갈 수 있다”고 강조했다.

김 회장은 2일 신년사에서 방산, 우주항공, 해양, 에너지, 소재, 금융, 기계, 서비스 등 한화의 전 사업영역에서 미래 선도기술 확보에 총력을 기울여야 한다며 이같이 밝혔다.

김 회장은 지난해 한화가 마스가(MASGA)로 상징되는 한미 양국의 산업 협력을 주도하며 방산·조선 분야의 국가대표 기업으로 성장했다고 평가했다. 그러면서 ‘산업과 사회의 필수 동력 기업’으로 인정받고 있기 때문에 더 큰 책임과 역할을 감당해야 한다고 강조했다.

올해 주요 과제로는 ▷AI 방산 등 핵심 사업 분야의 미래 선도기술 확보 ▷마스가를 책임지는 실행 ▷상생 경영과 안전 최우선 원칙 등을 제시했다.

김 회장은 “모든 사업 분야에서 글로벌 시장의 신뢰받는 전략적 파트너가 돼야 한다”며 기업이 단순한 이해관계를 넘어 상대 국가, 기업과 미래를 함께 할 동반자가 돼야 한다는 점을 강조했다. 이어 “마스가는 미국 필리조선소를 중심으로 온전히 한화가 책임진다는 각오로 계획을 세우고 실행하기 바란다”고 덧붙였다.

상생 경영의 원칙도 강조했다. 지난 15년 동안 이어온 상생 경영의 원칙 ‘함께 멀리’를 다시 천명한 것이다. 한화오션 협력사 근로자들의 성과급을 직영 근로자들과 같은 비율로 맞추기로 한 사례를 언급하며 “협력사의 근로자도 한화의 식구이고, 지역사회도 한화의 사업 터전”이라고 강조했다.

안전 최우선의 원칙도 강조했다. 김 회장은 “성과가 생명을 대신할 수 없다”며 모든 현장 리더들에게 실효성 있는 안전 기준을 현장에 정착시킬 것을 주문했다.

신년사 마무리에서는 “한화는 꿈꾸던 미래를 현재로 만들어 우주에 진출했고, 글로벌 방산 키 플레이어가 됐다”고 평가하면서 “끊임없이 도전하고 헌신한 임직원들 덕분”이라며 감사의 뜻을 전하고 “우리 함께 더욱 영광스러운 한화를 만들어 나가자”고 독려했다.