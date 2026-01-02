AI 신년사 통해 경영 메시지 공유 재무 탄력성 확보·신사업 안정화도 강조

[헤럴드경제=고은결 기자] 구자은 LS그룹 회장은 2026년 새해 주요 경영 방침으로 ▷재무적 탄력성 확보 ▷신사업 안정화 및 시장 다변화 ▷AI로 혁신 기반 구축 등을 제시했다.

구 회장은 2일 안양 LS타워에서 주요 계열사 임직원들이 한자리에 모인 ‘2026년도 신년하례’에서 AI가 신년사를 작성하는 과정을 보여주면서 이같이 밝혔다.

구 회장은 사전에 고민한 주요 경영 키워드를 AI에 입력하고 결과가 도출되는 과정을 임직원에게 공유하며 “부가가치가 낮은 업무는 AI를 활용해 신속히 처리하고, 고부가가치를 창출하는 핵심 업무에 역량을 집중해 나가자”고 강조했다.

이어 “2026년을 LS의 미래가치를 진일보시키는 한 해로 만들어야 할 것”이라고 당부했다.

특히 “향후 5년간 해저케이블·전력기기·소재 분야에 국내 7조원, 해외 5조원 규모의 투자가 예정된 만큼, 경기 상승 국면에 새로운 기회를 선점하기 위해서는 재무적 탄력성을 확보해야 한다”며 “배터리 소재 및 전기차 부품 등 신사업을 조기에 안정화시키고, AI 기반의 업무 혁신을 리더들이 앞장서 선도해 달라”고 주문했다.

한편 이날 행사에서는 승진 임원 소개, ‘LS 퓨처리스트 어워즈’ 시상 등도 진행됐다.

올해 신설된 LS 퓨처리스트 어워즈는 지난 한 해 동안 뛰어난 성과로 회사 발전에 기여한 개인 또는 조직을 그룹 차원에서 포상하는 제도다. 임직원 중 스타 플레이어(우수 인재)를 발굴·시상해 구성원의 자부심을 높이기 위해 마련됐다. 수상자에게는 총 10억원 규모의 포상금과 함께 해외 연수 등의 특전이 부여된다.

이번 제1회 시상에서는 엄정한 평가를 거쳐 대상 2팀, 기술상 2팀, 혁신상 3팀이 최종 선정됐다. 대상은 ▷LS전선의 글로벌 해저 에너지 사업 리딩 ▷LS일렉트릭의 북미 전력기기 시장 확대 및 사업 체질 개선 등을 주도한 팀이 수상했다.

LS그룹은 이번 신년하례를 계기로 불확실성이 높은 경영환경 속에서도 경영의 민첩성과 강한 실행력을 바탕으로 미래 가치를 진일보시키고, 전기화 시대 성장 기회를 선제 확보하는 동시에 배터리·전기차 등 신사업 성과 창출도 가속화한다는 방침이다.