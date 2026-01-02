내란 종식·지방선거 승리·경제 안정 ‘3대 과제’ “이재명 정부와 ‘대한민국 대도약 원년’ 만들 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 박정 더불어민주당 의원(경기 파주시을)은 2일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 원내대표 보궐선거 출마를 공식 선언했다.

박 의원은 이날 기자회견에서 “이재명 정부의 성공과 지방선거 승리를 위해 5 개월 중간계투로 헌신하겠다”며 “영광의 자리가 아니라 책임을 지는 자리에 서기 위해 이 자리에 섰다”고 밝혔다.

이어 “내란은 아직 완전히 종식되지 않았고, 지방선거라는 중차대한 일정을 앞두고 있는 상황”에 “내란 종식과 지방선거 승리, 경제 안정 이 세 가지를 해결하는 것이 이번 원내대표의 가장 중요한 임무”라고 강조했다 .

이재명 정부에 대해서는 “미국의 통상압박을 슬기롭게 헤쳐나갔고, 코스피 4000 시대, 국민과의 직접소통, 국정의 투명성을 높이는 혁신을 이뤄냈다”며 “이는 우리 국민의 희생과 노력이 만들어낸 결과”라고 평가했다 .

또한 “민주당은 민주주의 정당으로 촛불혁명과 빛의 혁명을 이뤄낸 정당으로, 당원이 곧 민주당”이라고 정의한 뒤 “당원의 소리가 국회에서 잘 반영될 수 있도록 소통하고, 경청하는 구조를 만들겠다”고 했다 .

원내대표 역할에 대해 박 의원은 “경청과 소통은 곧 박정”이라며 자신감을 드러냈다. 이어 “오히려 원만한 의정활동 탓에 야당과 지나치게 타협적이지 않겠느냐는 걱정을 하신다”며 “그 걱정을 기우로 만들겠다”는 포부도 밝혔다 .

출마 선언과 함께 ▲내란특검 연장과 통일교 특검 즉시 추진 ▲원내 지방선거 정책기획단 출범 ▲원내 경제 TF 가동 등 향후 원내 운영 방향도 구체적으로 제시하며 “그 소임을 다한 뒤에는 사심 없이 집권 여당 2기 지도부에 마운드를 넘기겠”고 말했다 .

파주에서 3선을 역임한 박 의원은 제 21대 대통령선거 당시 이재명 후보 중앙선거대책위원회 유세본부장으로서 전국 유세를 총괄하며 현장 전략과 조직을 이끌었다. 또한 이재명 정부 출범 이후에는 대한민국 중국 특사단으로 공식 파견돼 , 한중 관계를 비롯한 주요 외교 현안에 대해 정부의 국정 기조를 전달하는 역할을 수행한 바 있다.

박 의원은 “이재명 후보와 함께 전국 5015㎞을 함께 누비며 현장에서 함께했던 수많은 약속이 실현되어가는 모습에 가슴이 뛴다”며 “ 이재명 정부의 성공은 민주당의 성공을 넘어 대한민국의 성공이며, 올 한해를 대한민국 대도약의 원년으로 만들겠다”는 의지도 함께 밝혔다.

또 “다가오는 지방선거는 이재명 정부 성공의 가늠자가 될 중대한 선거”라며 “2022년 경기도당위원장으로서 경기도 대선에서 5.3%p의 승리를 이끌고 경기도지사를 만든 경험”을 강조하며 지방선거 승리를 향한 자신감을 드러냈다.

박 의원은 “5개월은 짧지만 민주당에게는 소중한 시간”이라며 “저를 저 아래로 내려놓고 민주당이 얻는 길, 이재명 정부가 얻는 길을 꿋꿋이 가겠다”고 각오를 밝혔다.