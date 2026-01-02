“과거 답습 안 돼” 과감한 재정비 주문 “기술 리더십으로 업계 1등 증명하자”

[헤럴드경제=김현일 기자] 이청 삼성디스플레이 대표이사 사장이 2026년 신년사에서 “빠른 물고기가 느린 물고기를 잡아먹는 세상”이라며 임직원들에게 과감한 재정비를 주문했다.

이청 사장은 2일 신년 메시지에서 “2026년은 큰 변곡점이자 갈림길의 해”라며 “업계 1등이라는 타이틀을 실행력과 결과로 확실히 증명해야 할 때”라고 말했다.

그러면서 “급격한 산업환경의 변화와 치열한 경쟁 구도 속에서 지금까지 해 온 대로 답습하는 것은 결코 답이 될 수 없다”며 “우리의 강점은 강화하고 개선이 필요한 부분은 과감히 재정비해 새롭게 도전하자”고 당부했다.

이 사장은 올해 ▷8.6세대 IT OLED 양산 ▷폴더블 시장 성장 ▷AI 디바이스의 등장 등 새로운 도전이 펼쳐질 거라고 전망하며 “확고한 1등을 증명하기 위해선 모든 분야에서 고객의 신뢰를 얻고 기술 리더십을 강화해야 한다”고 강조했다.

이 사장은 끝으로 “큰 물고기가 작은 물고기를 잡아먹는 것이 아니라 빠른 물고기가 느린 물고기를 잡아먹는 세상”이라며 “새해에도 실행·고객·기술이라는 핵심 키워드 ‘ACE(Action·Customer·Excellence)’를 통해 압도적인 삼성디스플레이가 되도록 힘차게 달려 나가자”고 역설했다.