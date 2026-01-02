1등 기술·원가혁신·AX 가속화 3대 과제 제시 차별화된 기술로 본격 수익 성장궤도 진입 다짐

[헤럴드경제=김현일 기자] 정철동 LG디스플레이 대표이사 사장이 2026년 새해 ▷기술력 ▷원가 혁신 ▷AI 대전환(AX)을 바탕으로 ‘완전한 경영 정상화’를 다짐했다.

정철동 사장은 2일 국내외 임직원에게 보낸 신년사에서 올해를 차별화된 기술력 기반의 수익성 성장 전환점으로 삼겠다는 의지를 표명했다.

LG디스플레이는 지난해 4년 만에 흑자 전환에 성공한 것으로 추정된다. 정 사장은 “지금까지 내실을 다져 고객 신뢰를 회복했다면 앞으로는 기술 중심회사로 혁신해 고객이 우리를 선택할 수밖에 없도록 만들어야 한다”고 강조했다.

그러면서 “모든 사업영역에서 안정적 수익구조와 미래 성장기반을 확보해 완전한 경영 정상화의 길로 들어서자”고 당부했다.

이를 위한 세 가지 핵심 과제로 ▷일등 기술 확보 ▷기술 기반의 원가 혁신 고도화 ▷AX 실행 가속화를 내세웠다.

우선, 차별화된 기술로 경쟁사가 넘볼 수 없는 진입장벽을 구축하겠다는 의지를 드러냈다.

정 사장은 “미래 고객을 위한 기술에 자원과 역량을 집중해 중장기 기술 리더십을 갖춘 기술 중심 회사로 나아가자”고 당부했다.

아울러 “원가 혁신은 외부 변동성에 맞서 수익성을 지킬 수 있는 가장 확실한 방법”이라며 기술을 통해 원가를 줄이는 구조적 체질 개선의 고도화를 주문했다.

미래 경쟁력의 핵심인 AX 가속화도 강조했다. 연구개발부터 생산·품질 등 전 영역에서 AX를 통해 생산성을 극대화한다는 계획이다.

정 사장은 “스스로 목표를 설정해 실행하는 자율적 인공지능 ‘에이전틱 AI’ 체계 구축을 목표로 기능별 AI 고도화와 AX 문화를 확산하자”고 말했다.

끝으로 ‘원팀(One Team) 정신’을 강조한 정 사장은 “자신감을 갖고 새로운 생각으로 출발선에 서야 한다”며 “상호 신뢰를 바탕으로 원하는 결실을 반드시 거두자”고 역설했다.