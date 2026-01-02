“AI 대전환 시기 맞아 플랫폼 적극 활용해야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 코오롱그룹이 올해 경영메시지를 ‘인공지능 전환(AX)cellence 2026’로 선정했다.

2일 코오롱그룹은 2026년도 온라인 신년사를 통해 이같은 내용을 발표했다. 한 해를 관통하는 경영메시지를 뜻하는 올해 ‘코오롱공감’에는 AI를 기반으로 탁월한 역량을 키우고 성장을 가속화해 미래가치를 확장해나가자는 의미를 담았다. AI 기술과 발맞춰 산업지형이 대전환하는 시기를 맞아 사고를 넓히고 창의적 영감을 얻는 데 AI 플랫폼을 더욱 적극적으로 활용해야 한다는 취지다.

또한 AXcellence는 임직원 모두 원팀을 이뤄 팀워크를 발휘해야 성공할 수 있다는 점을 역설하며 AI를 조직 구성원으로 받아들여야 한다는 의미도 살렸다. 올해 코오롱공감 배지 이미지는 그룹 CI 삼각형 디자인에서 착안한 프리즘을 형상화했다.

코오롱그룹은 올해 2022년부터 임직원이 직접 신년사를 발표하고 있어, 올해는 ‘One&Only상’을 수상한 코오롱생명과학 노태환 책임연구원과 코오롱모터스 조현우 차장이 발표했다.

One&Only상은 코오롱그룹 내에서 탁월한 공적을 달성한 임직원에게 수여하는 상이다. 조 차장은 2016년 입사 이후 BMW 차량 누적 판매 2000대를 돌파했으며 노 책임연구원은 mPPO(변성페닐렌옥사이드) 개발로 전자소재 신사업 진출을 이끌었다.