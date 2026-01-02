[헤럴드경제=홍태화 기자] 인공지능(AI) 붐에 힘입어 새해 SK하이닉스의 영업이익이 처음으로 100조원을 돌파하고 주가의 오름세가 계속될 것이라는 증권가 전망이 연이어 나왔다.

류형근 대신증권 연구원은 2일 보고서를 통해 “(SK하이닉스가) 2026년에는 사상 최초로 100조원대 영업이익 시대를 열 것”이라며 목표주가를 상향 조정했다.

그는 “SK하이닉스의 올해 4분기 실적은 차별화된 수익성을 재차 입증하는 계기가 될 것이고, 강화된 이익 체력을 기반으로 올해 영업이익은 100조원에 이를 전망”이라며 부문별로 보면 고대역폭 메모리(HBM)의 경우 올해 출하량이 190억기가비트(Gb)로 전년 대비 54% 성장하겠다고 예상했다.

류 연구원은 “HBM4(6세대) 12단 품질 이슈가 제기되고 있으나 해결할 수 있는 문제”라면서 “올해 1분기 내 제품 인증을 완료하고 2분기부터 공급을 본격화할 것”이라고 분석했다.

이어 “전체적인 경쟁 심화 환경에도 올해 엔비디아 내 물량 기준 점유율은 63%로 1등 지위를 유지할 것이고, 중국을 대상으로 한 H200(엔비디아의 고성능 칩) 수출 재개 시 물량의 추가 상향 또한 가능하다”고 기대했다.

범용 디램(D램)에 대해서는 “1분기 공격적인 가격 인상 정책을 통해 경쟁사와의 범용 D램 평균 판매단가(ASP) 격차를 상당 부분 축소해 갈 것”이라면서 “트윈 엔진(HBM+범용 D램) 효과의 온기가 올해 반영되면서 강한 이익 성장을 이끌 것”이라고 말했다.

이외에도 본사 낸드 경쟁력이 단품 중심으로 상당 부분 개선되고 있어 약점이 또 하나의 강점으로 변모할 수 있다고 판단했다.

류 연구원은 “SK하이닉스는 본질적 기술 경쟁력 우위에 더해 구조 변화를 위한 노력이 더해지는 시점”이라면서 투자 의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 80만원에서 84만원으로 올렸다.

김윤호 IBK투자증권 연구원도 이날 비슷한 맥락의 보고서를 발표했다. 그는 “2026년 SK하이닉스 매출액은 158조1000억원, 영업이익은 101조6000억원으로 전망한다”며 “가격 상승으로 높은 수익성이 유지될 것”이라고 강조했다.

김 연구원은 “2026년에도 AI 중심으로 메모리 시장은 성장할 것으로 기대하고 SK하이닉스는 DRAM에서 꾸준한 성장세를 이어갈 것”이라며 “여전히 주가는 실적 대비 저평가 국면에 있고, 해외 경쟁사 대비 낮은 밸류애이션을 받고 있어서 상승 여력이 충분하다”고 분석했다.

이어 SK하이닉스에 대한 투자 의견은 매수를 유지하고 목표주가는 이전 70만원에서 22.8% 상승한 86만원으로 상향 조정했다.