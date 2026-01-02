플랙트 CEO, 삼성전자 뉴스룸 통해 밝혀 “韓 공장 발판 삼아 아시아 지역 사업 확대” 삼성과 美 항공우주 회사에 제품 공급 성과 삼성 AI 역량 결합, R&D강화·제품 출시속도↑

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 지난해 2조4800억원에 인수한 독일 냉난방공조(HVAC) 업체 플랙트그룹이 올해 광주광역시에 국내 첫 생산라인을 구축한다. 이를 발판으로 아시아 지역에서 사업을 확대하고 10년 후 세계 공조시장 1위로 올라서겠다는 목표를 밝혔다.

데이비드 도니 플랙트그룹 신임 최고경영자(CEO)는 2일 삼성전자 뉴스룸에 공개된 인터뷰에서 이같은 내용의 사업 비전을 밝혔다. 지난달 플랙트그룹의 새로운 수장이 된 도니 CEO는 공조 업계에서 20년 이상 경력을 쌓은 베테랑으로 꼽힌다.

올해 삼성과의 협업 강화를 우선순위로 꼽은 그는 “2026년 한국에 설립 예정인 신규 생산라인은 미래 공장의 ‘표준 모델’ 같은 역할을 할 것”이라며 “이 공장을 발판 삼아 아시아 지역 전반에서 플랙트그룹의 존재감을 확대할 것”이라고 밝혔다.

앞서 삼성전자는 인공지능(AI) 데이터센터 증가와 함께 고속 성장하는 공조시장 진출을 위해 지난해 11월 플랙트그룹 인수를 완료하고, 국내 첫 생산 거점으로 광주광역시를 검토 중이라고 밝혔다. 인력 확충도 추진 중이다.

도니 CEO는 “플랙트그룹의 공조 시스템을 삼성 스마트싱스 프로, 빌딩 통합 솔루션(b.IoT)과 연동하면 한층 고도화된 에너지 관리와 스마트빌딩 솔루션으로 확장할 수 있다”며 양사의 시너지를 기대했다.

삼성전자와 플랙트그룹은 최근 미국의 항공우주 업체에 각 사의 모듈러 칠러와 에어 설루션을 함께 공급하는 성과를 거두며 시너지를 확인했다.

도니 CEO는 “삼성전자가 보유한 강력한 AI 역량은 제품 성능과 에너지 효율을 최적화하는 데 활용될 수 있다”며 “플랙트그룹의 공조 전문성과 삼성전자의 종합적인 기술 리더십을 결합해 더 스마트하고 연결된 설루션을 만들 수 있을 것”이라고 내다봤다.

이어 “양사 간 연구개발(R&D) 협업과 공급망 통합 등으로 신제품 로드맵을 확장하고, 출시 속도도 올려 새로운 성장 기회를 마련할 수 있을 것”이라고 기대했다.

도니 CEO는 전 세계에 걸쳐 에너지 효율 규제가 강화되고 AI 기술 도입이 늘어나고 있는 만큼 글로벌 공조 시장의 성장도 2035년까지 지속될 것이라고 내다봤다.

이에 대응해 플랙트그룹은 세계 각지의 신규 데이터센터 고객을 확보하고 AI, 클라우드 서비스 관련 프로젝트 현장에 HVAC 설루션을 공급 중이다. 특히 데이터센터 구축이 활발한 인도와 미국에 신규 생산시설을 짓고 서비스 투자를 늘리고 있다.

도니 CEO는 “삼성전자와 함께 2026년 이후에도 성장을 이어가며 공조 분야의 글로벌 리더가 되는 것이 우리의 비전”이라며 “10년 뒤 플랙트그룹은 삼성과 함께 공조 분야의 글로벌 리더가 될 것”이라고 자신했다.

이를 위해 연내 플랙트그룹 제품의 95%에 환경제품선언(EPD)을 적용하고, 스마트 제어 플랫폼 ‘플랙트엣지’를 본격 론칭하겠다는 계획을 밝혔다. EPD란 제품 생산부터 폐기까지 전 과정에서 발생하는 온실가스 등 환경에 대한 영향을 수치로 공개하는 제도다.