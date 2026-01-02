“불확실성 속 역대 최대 실적 성과” “바이오·AI 결합이 산업 구조 변화시킬 것”

[헤럴드경제=최은지 기자] 고한승 한국바이오협회장이 2026년 신년사를 통해 지난해 바이오 업계가 역대 최대인 약 20조 원 규모의 기술수출을 달성한 것을 치하하며, 새해에는 인공지능(AI)과의 융합을 통해 글로벌 도약을 이뤄내자고 강조했다.

고 회장은 1일 발표한 신년사에서 “지난해는 미국의 의약품 관세 이슈와 생물보안법 재추진 등 통상 환경의 변화와 새 정부 출범이라는 국내외적 불확실성이 큰 한 해였다”고 회고했다.

그는 “그럼에도 우리 기업들은 플랫폼 기술, 항체-약물접합체(ADC), 자가면역질환, 비만 치료제 등 다양한 분야에서 글로벌 기업과 협력을 확대하며 연간 약 20조 원 규모의 기술수출 실적을 기록했다”며 “그린바이오와 화이트바이오 산업계에서도 의미 있는 성과를 만들기 위해 노력하고 있다”고 평가했다.

고 회장은 2026년을 ‘지속 가능한 경쟁력을 확보하는 해’로 정의하며, 특히 ‘바이오와 AI의 결합’을 핵심 화두로 제시했다. 그는 “신약 개발 과정에서의 AI 활용, AI 기반 동물실험, 바이오의약품 제조 공정 기술 등 산업 전반에서 AI는 성장 촉진제 역할을 할 것”이라며 “산업 구조 자체가 빠르게 변화할 것”이라고 전망했다.

정부 차원의 적극적인 지원도 당부했다. 고 회장은 “새 정부가 바이오산업을 국가 핵심 전략산업으로 명확히 인식해야 한다”며 “규제 개선과 투자 환경 조성 등 지속가능한 생태계 발전을 뒷받침하는 정책을 적극 추진해 달라”고 요청했다.

끝으로 고 회장은 “협회는 산업의 동반자로서 글로벌 시장 진출 지원과 전문 인재 양성에 앞장서겠다”며 “현장의 목소리를 정책으로 연결해 실질적인 지원을 이끌어내겠다”고 밝혔다.