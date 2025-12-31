2026년 1월 15일까지 접수 영업 2개 직무 및 생산·물류 등 5개 직무 대상

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹 도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠이 2026년 신입사원을 공개 채용한다고 31일 밝혔다.

동국제강그룹 채용 홈페이지에서 지원 가능하다. 다음 달 15일 13시까지 접수한다.

모집 직무는 7개다. 서울 본사 ▷판매생산계획 ▷영업 2개 직무 신입사원을 선발한다. 부산공장은 ▷생산 ▷관재·총무 ▷물류 ▷설비관리 ▷공정솔루션 5개 직무가 대상이다.

채용 전형은 입사지원 및 인성검사 → 서류전형 → 면접(1DAY) → 신체검사 순이다. 최종 선발자는 내년 3월 입사 예정이다.

동국씨엠은 카카오톡 ‘2026 동국씨엠 신입사원 공채’ 오픈채팅방을 개설해 채용 설명 등을 진행한다. 전형 결과 및 일정 등은 이메일과 문자로 개별 안내한다.

동국씨엠 관계자는 “회사 미래 경쟁력을 함께 만들어갈 인재를 선발할 예정이다”며, “올해부터 자기평가, 인공지능(AI) 등을 활용해 지원자의 잠재력과 직무 적합성을 종합적으로 평가할 계획이다”고 말했다.