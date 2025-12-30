국내 최초 미국 은행 섹터 ETF…10대 은행주 집중투자 최근 3개월, 6개월 수익률 각각 12.38%, 30.57% 달해

[헤럴드경제=정윤희 기자] KB자산운용은 트럼프 행정부의 금융 규제 완화 기조 속 미국 대형 은행주가 강세를 보이는 가운데 ‘RISE 미국은행TOP10’ 상장지수펀드(ETF)의 성과가 주목받고 있다고 30일 밝혔다.

에프앤가이드에 따르면, 지난 29일 기준 ‘RISE 미국은행TOP10 ETF’의 최근 3개월과 6개월 수익률은 각각 12.38%, 30.57%를 기록했다. 이는 미국 은행주 전반의 상승 흐름을 효과적으로 반영한 결과로, 정책 환경 변화에 대한 기대가 대형은행주 주가에 점진적으로 반영되고 있음을 나타낸다.

지난 2월 상장한 ‘RISE 미국은행TOP10 ETF’는 미국을 대표하는 10대 대형 은행주에 집중 투자하는 국내 최초 미국 은행 섹터 ETF다.

주요 투자 종목은 제이피모건(19.19%), 뱅크오브아메리카(15.83%), 웰스파고(12.06%), 모건스탠리(11.53%), 골드만삭스(11.21%) 등이다.

미국 10대 은행은 전 세계 은행 자산의 약 60%를 차지할 정도로 구조적인 우위를 점하고 있다. 이들은 대출·예금 중심의 전통적인 은행 업무뿐 아니라 자산관리와 투자은행(IB) 등 다양한 사업을 함께 영위하면서 경기 변동이나 금리 및 시장 환경 변화 국면에서도 안정적인 수익성을 자랑한다.

최근 들어선 금융 규제와 은행 인수·합병(M&A) 관련 규제 완화 가능성까지 더해지면서 자본 여력이 풍부한 은행들을 중심으로 외형 성장과 실적 개선에 대한 기대가 커지고 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “트럼프 행정부 출범 이후 미국 대형 은행을 둘러싼 규제 완화 기대가 확산하고 있다”며 “‘RISE 미국은행TOP10 ETF’는 미국 대형 은행주 투자에 가장 효율적인 수단”이라고 말했다.