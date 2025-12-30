신입 객실승무원 54명 9주간 교육 이수 새해 첫날 정식 비행 시작

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어는 지난 29일 서울 강서구 등촌동 본사에서 2025년 하반기 신입 객실승무원 수료식을 진행했다고 30일 밝혔다.

이번 수료식에는 박병률 대표이사를 비롯한 임직원들이 참석해 진에어의 가족이 된 신입 객실승무원들을 환영하고 격려했다.

교육을 마친 신입 객실승무원은 54명이다. 이들은 총 9주간 360시간에 걸쳐 항공 보안, 비상 대응, 응급 처치, 기내 서비스 등 체계적인 입사 교육 과정을 이수했다. 또 현장 실습과 평가 등 강도 높은 훈련을 통해 객실승무원으로서 갖춰야 할 업무 역량을 높였다.

이날 수료식은 교육 경과 보고, 축사, 수료증 수여 및 우수 교육생 시상 순으로 진행됐다. 또 훈련 과정을 담은 영상 시청과 훈련생 대표의 다짐 낭독을 통해 새로운 시작의 각오를 다졌다. 신입 객실승무원들은 새해 첫날인 1월 1일부터 비행 업무에 투입될 예정이다.

진에어 관계자는 “어려운 훈련 과정을 훌륭히 마친 신입 객실승무원 여러분은 진에어의 미래이자 가장 소중한 자산”이라며 “새해 첫 비행을 시작으로 기내 안전과 서비스를 책임지는 객실승무원으로서 진에어의 든든한 일원이 되어주길 기대한다”고 말했다.