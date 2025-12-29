지난 9월 고연전 야구 중계 과정서 객원 해설위원 발언 조롱 논란

[헤럴드경제=한지숙 기자] 고려대학교가 지난 9월 열린 2025년 정기 고려대학교·연세대학교 친선경기대회(이하 고연전·연고전) 야구 중계 과정에서 발생한 부적절한 발언 논란과 관련해 연세대에 뒤늦게 사과했다.

고려대는 지난 24일 공식 사과문을 내고 “고연전 야구 중계방송 중 객원 해설위원의 부적절한 발언으로 상처와 불쾌감을 느끼셨을 연세대 선수단과 관계자 여러분께 고개 숙여 사과드린다”며 “이번 일로 실망하셨을 고려대 구성원들께도 같은 사과의 말씀을 전한다”고 밝혔다.

이어 “이번 사안을 ‘교류와 소통의 자리에서 존중과 배려의 가치를 충분히 실현하지 못한 사례’로 규정하고, 방송 제작 전 과정의 검수 강화 및 해설위원·관계자 교육 확대 등 재발 방지 대책을 즉시 시행하겠다”고 강조했다.

연세대는 29일 이를 수용하며 “정기전은 단순한 경쟁을 넘어 우정과 협력을 나누는 전통의 장”이라며 “이번 일을 양교가 오랜 시간 이어온 정기전 문화를 다시 한번 성찰하는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.

앞서 지난 9월 19일 정기전 야구 중계방송에서 객원 해설위원의 부적절한 발언이 고려대 교육방송국(KUBS)을 통해 보도됐다. 당시 객원 해설위원은 몸을 풀고 있는 연세대 선수를 두고 “가정 환경이 중요하다. 부모님에게 사랑을 못 받은 것 같다”며 “혹시 나를 어떻게 하지 않을까, 사기 치는 건 아닐까 하는 의심과 불만이 태생적이다. 오죽했으면 연대를 갔겠느냐”는 취지의 발언을 해 조롱 논란이 일었다.