기획처 장관 후보 청문회 통과시 서울대 경제학과 출신 장관급 8명 동시 재직 대통령실 정책실장·경제수석, 부총리·산업장관·공정위원장·금융위원장·국민경제자문의 부의장등

[헤럴드경제=배문숙 기자]내달 2일 새로 출범하는 기획예산처(이하 기획처) 장관으로 28일 지명된 이혜훈 전 미래통합당 의원(현 국민의힘)이 인사청문회를 통과할 경우, 서울대 경제학과 출신 8명이 이재명 정부 장관급으로 채워질 예정이다.

특정학과 출신들이 한꺼번에 경제정책을 좌지우지하는 자리에 포진된 것은 이례적인 상황으로 정책 수립시 다양한 의견 수렴에는 한계가 있을 수 있다는 것이 관가의 대체적인 시각이다.

28일 세종관가에 따르면 이재명 정부 출범이후 입각한 서울대 경제학과 출신은 대통령실 김용범 정책실장과 하준경 경제수석, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 이억원 금융위원장, 주병기 공정거래위원장 등 6명이다.

또 서울대 경제학과 출신인 이혜훈 전 의원과 김성식 전 의원을 각각 기획처 장관과 국민경제자문회의 부의장에 지명했다. 이로써 이 전 의원이 인사청문회를 통과시 서울대 경제학과 출신 8명이 이재명 정부에서 경제정책 수립과 이행 등을 책임지게 되는 셈이다.

특히 하준경 경제수석과 김정관 산업장관, 이억원 금융위원장은 87학번으로 동기다. 이 후보자와 구 부총리는 82학번 동기다. 김용범 정책실장은 1년 선배로 81학번이며 김성식 부의장은 77학번이다.

경제수석이 서울대 경제학과 출신이었던 것은 문재인 정부시절 2019년 이호승 경제수석이후 6년만이며 서울대 경제학과 출신 부총리는 박근혜 정부 시절인 2016년 유일호 부총리 이후 10년만이다. 산업장관도 서울대 경제학과 출신인 문재인 정부시절인 2018년 성윤모 장관이후 7년만이다. 이런 점을 감안, 서울대 경제학과 출신이 동시에 대통령실 정책실장·경제수석, 부총리 등 주요 경제부처 장관으로 입각한 것은 이재명 정부의 특이 사항으로 지목된다.

이로인해 관가에서는 이재명 정부 성공여부가 서울대 경제학과 출신들의 역량에 따라 좌우되는 것이 아니냐는 우려의 목소리로 나온다.

세종관가 한 관계자는 “1997년 외환위기 시절 당시 강경식 부총리와 김인호 경제수석, 강만수 재정경제원 차관 등 주요 경제관료들이 서울대 법대 출신이었다는 점도 상기해야한다”면서 “특정학맥으로 인사가 쏠리면 장점보다는 단점이 더 많을 수 있다”고 우려를 표했다.