경찰 쿠팡으로부터 노트북 건네받아 ‘선수 친’ 쿠팡의 조사자료 집중 분석 전문가 “쿠팡의 자체조사 매우 이례적”

[헤럴드경제=박준규·이영기 기자] 성탄절(25일)에 느닷없이 쿠팡이 발표한 셀프 개인정보 유출 조사 결과를 두고 경찰의 한 고위 관계자는 26일 “쉬는데 뉴스가 나오길래 나도 모르게 경찰이 수사결과를 발표한 줄 알고 놀랐다”고 말했다. 쿠팡의 발표는 정부와 사전 교감이 전혀 없었단 얘기다.

이날 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사과는 확보한 방대한 분량의 자료와 유력 용의자가 사용했다는 노트북 분석에 집중하고 있다. 수사팀은 쿠팡이 자체 조사결과를 공개한 걸 두고 말을 아끼고 있지만 당혹한 기류는 역력하다. 경찰은 지난 9일부터 서울 송파구 쿠팡 본사를 7차례 압수수색 했고, 21일에는 피의자가 작성했다는 진술서와 사용한 노트북, 하드 드라이브 등을 증거물로 건네받았다.

정부의 합동조사와 경찰의 수사가 동시에 진행 중인 상황에서 민간기업이 자체적으로 움직인 이례적 상황. 쿠팡은 26일 낸 입장문에서 “이번 조사는 정부 주도로 진행된 것”이라고 설명했다. 민관 합동조사단을 꾸린 정부 차원의 지시가 있었기에 자기들이 나서서 유출 직원을 접촉해 자백받았고 정보 유출에 활용한 기기를 회수했다는 취지다. 쿠팡의 정보유출 사건을 수사하고 있는 경찰 입장에선 쿠팡의 자체조사도 검증해야 하는 처지가 됐다. 경찰 수사의 향후 포인트를 정리했다.

① 쿠팡이 먼저 확보한 노트북

관건은 쿠팡이 잠수부까지 고용해서 건져냈다는 피의자의 노트북(애플 맥북에어)을 분석하는 작업이다. 쿠팡의 발표 내용을 곧이곧대로 듣지 않고 해당 제품이 실제로 피의자가 개인정보를 빼내는 데 활용한 것인지 등을 확인해야 한다.

특히 해당 노트북은 쿠팡 측이 먼저 확보한 것이기에 경찰에 넘겨지기 전까지 데이터 손실이나 변조는 없었는지 파악해야 한다. 만약 쿠팡 측이 알 수 없는 이유로 노트북 데이터에 손을 댔다면 법적으로 문제가 된다. 곽대경 동국대 경찰사법대 교수는 “수사기관 입장에선 쿠팡이 자체조사 과정에서 결정적인 증거를 빼돌리거나 훼손했을 가능성까지도 꼼꼼하게 따져보려고 할 것”이라고 말했다.

② 쿠팡이 먼저 만난 피의자

유력 용의자는 쿠팡에서 일하다 퇴사한 중국 국적의 40대 직원 A씨다.

쿠팡은 자체 조사결과를 벌이면서 A씨를 직접 만나 진술까지 들은 것으로 보인다. 어디서 어떻게 만났는지 구체적인 경위를 설명하진 않았다. 어쨌든 수사기관에 입건된 상태인 핵심 피의자의 소재지를 알고 있단 얘기다.

경찰은 그간 중국에 머무는 것으로 보이는 A씨를 추적해 왔다. 회사 관계자가 그를 만난 것과는 별개로, 경찰이 외국에 있는 피의자의 신병을 확보하려면 현지 사법당국의 협조를 받아야 한다.

국제공조를 담당하는 경찰 관계자는 “쿠팡 측으로부터 피의자 소재정보 등을 제공받은 건 없다”고 말했다. 서울경찰청 한 관계자는 “여러 루트를 통해 유출 용의자를 추적 중”이라고 했다.

경찰이 피의자 신병을 확보하면 우선으로 진술을 들어야 하는데, 그것도 이미 쿠팡이 선수를 친 셈이다. 일각에서는 쿠팡이 전직 직원을 먼저 만나서 향후 수사기관에서의 태도와 진술에 관한 ‘가이드 라인’을 제시하지 않았겠냐는 의심도 한다. 그 때문에 경찰이 추가로 쿠팡에 대한 압수수색을 벌일 수도 있단 전망도 나온다.

쿠팡 정보유출 수사, 시간 걸릴 듯

쿠팡 정보유출 수사는 당분간 시간이 더 필요할 것으로 보인다. 이윤호 동국대 명예교수는 “경찰이 기업보다 늦게 움직이는 게 아니라 기업이 방어막을 치고 있으니 자료나 정보 접근이 어렵다”며 “시간을 더 들여야 하고 수사 실무적으로 힘들 수밖에 없다”고 진단했다.

경찰은 이미 방대한 분량의 자료를 확보했고 분석 중이다. 이 중에서 범죄 가능성을 찾아 골라내는 작업 자체가 빠르게 진행되긴 어렵다. 쿠팡이 자체조사를 벌여 얻은 진술과 자료는 결국 정부나 경찰이 검증하는 절차를 거쳐야 해서다.