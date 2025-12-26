현대건설 ‘H 컬처클럽’ 통해 선보여 정호영 셰프와 협업 ‘일상 속 미식’ 초점

[헤럴드경제=홍승희 기자] 현대건설은 유명 셰프 정호영과의 협업을 통해 커뮤니티 식사 서비스를 일상의 미식으로 새롭게 정의하는 ‘H 컬처클럽’ 프리미엄 콘텐츠를 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 협업은 일회성 컬래버레이션을 넘어 ‘먹는 경험’이 주는 감동과 철학을 일상 속으로 확장할 수 있도록 기획됐다. 정 셰프는 이번 프로젝트 전반에 직접 참여해 기획부터 레시피 방향성, 스토리 구성에 이르기까지 자신의 철학을 자연스럽게 녹여낼 예정이다.

H 컬처클럽과 정 셰프가 함께 제공하고자 하는 것은 ‘특별한 날의 요리’가 아닌 ‘일상 속 미식’에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 집이라는 가장 편안한 공간에서, 조금 더 정성스럽고 의미 있는 식사를 즐길 수 있도록 구성하고자 한다. 이는 현대건설의 새로운 미래주거비전인 네오리빙의 ‘삶의 품격을 높이는 집’과도 맞닿아 있다.

정 셰프는 세계 3대 요리학교로 손 꼽히는 츠지 조리사 전문학교를 졸업해, 7년 연속 미쉐린 가이드에 이름을 올렸다. 유튜브와 방송 전반에서 활발한 활동을 진행 중으로 현재 흑백요리사2에 백요리사로 출연 중이다.

현대건설 관계자는 “이번 협업은 단순히 식사가 가능한 커뮤니티를 넘어서, 가치 있는 일상의 경험을 제공하고자 하는 H 컬처클럽의 새로운 시도”라며 “앞으로도 미식을 포함한 다양한 라이프 스타일 영역에서 아파트 단지 내의 일상을 특별하게 만드는 협업을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

현대건설은 2026년 9월 입주 예정인 디에이치 방배를 시작으로, 압구정 2구역 등 주요 단지에 해당 서비스를 순차 적용할 계획이다.