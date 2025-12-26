HD현대건설기계 A등급 수여 기후변화 대응 부문에서 성과 전년 대비 한 단계 상승 HD현대인프라코어는 2년 연속 A등급

[헤럴드경제=한영대 기자] 내년 1월 HD건설기계로의 출범을 앞둔 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어는 글로벌 지속가능경영 평가기관인 탄소 정보공개프로젝트(CDP)로부터 기후변화 대응 부문 최상위 등급인 A등급을 획득했다고 26일 밝혔다.

CDP는 전 세계 주요 기업을 대상으로 환경 관련 경영 정보의 공개를 요구하고, 이를 분석해 평가하는 국제 비영리 단체다. 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)와 함께 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 수준을 측정하는 가장 공신력 있는 지표로 통용된다. 2024년 기준 국내 기업 20여 곳만이 CDP로부터 A등급을 받았다.

HD현대건설기계는 전년도 A- 등급에서 한 단계 상승하며 최고 등급으로 올라섰다. 이는 ▷브라질 사업장 RE100 달성 ▷내부 탄소가격제도 도입 등 탄소 감축을 위한 실질적인 노력들이 인정받은 결과다.

특히 브라질 사업장은 국내 건설기계 업계 최초로 글로벌 사업장 RE100을 달성했다. 수력발전 중심의 전력 공급사와 전력구매계약(PPA)을 체결하고 국제 재생에너지 인증서(I-REC)를 통해 총 5797㎿h(메가와트시)의 재생에너지를 확보한 데 따른 것이다.

HD현대인프라코어는 지난해에 이어 2년 연속 A등급을 유지했다. 태양광 자가 발전과 전력구매계약 등을 통해 재생에너지 조달을 전년 대비 3배 수준으로 끌어올렸다.

HD건설기계 관계자는 “CDP 평가 최고 등급 획득은 그동안의 탄소 감축 성과가 글로벌에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속가능한 미래를 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.