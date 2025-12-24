엔씨 MMORPG, 고전 RPG, 라프텔 서비스 즐기고 응모 가능

[헤럴드경제=박혜림 기자]엔씨소프트가 연말을 맞아 내년 1월 14일까지 엔씨패밀리존(NCFZ) ‘PC 게임방 페스티벌’을 진행한다고 24일 밝혔다.

이에 따라 모든 이용자는 엔씨패밀리존에서 ▷리니지, 리니지2, 아이온, 리니지M, 리니지2M, TL, BNS NEO, 아이온2 등 엔씨 MMORPG ▷통합 게임 플랫폼 ‘퍼플(PURPLE)’에서 서비스하는 어스토니시아 스토리, 환세취호전 플러스 등 고전 RPG ▷애니메이션 OTT 서비스 ‘라프텔’을 즐기고 누적 플레이∙시청 시간에 따라 이벤트에 응모 가능하다.

추첨을 통해 선정된 이용자는 ▷‘어스토니시아 스토리’ 퍼플 한정판 및 디지털 할인 쿠폰 ▷‘환세취호전 플러스’ 디지털 할인 쿠폰 ▷만화책 유유백서, 슬램덩크 세트 등을 받을 수 있다.

한편 엔씨패밀리존 ‘PC 게임방 페스티벌’에 대한 자세한 내용은 플레이엔씨 홈페이지에서 확인할 수 있다.