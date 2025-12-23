[헤럴드경제=양대근·정석준 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 “금일 중으로 개혁신당과 공동 발의법안을 확정하고 ‘통일교 특검법’을 발의하겠다”고 말했다.

송 원내대표는 23일 국회에서 기자간담회를 열고 “민주당도 공정한 특검 도입을 위해 노력해주기를 당부드린다”며 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 특검법의 세부 내용과 관련 “민주당도 특검의 수사 대상이기 때문에 특검 추천권을 가질 수 없다는 점을 분명히 밝힌다”며 “민중기 특검의 야당 표적 수사와 여당 정치인의 통일교 유착 은폐 시도는 반드시 수사 대상에 포함돼야 한다”고 짚었다.

이어 “이재명 대통령은 윤영호 녹취록 나온 것처럼 한학자 총재를 만나기 위해 접촉한 사실이 있는지 그리고 한학자 총재에게 경배를 올린 적이 있는지 밝혀야 한다”고 덧붙였다.

더불어민주당의 2차 종합특검 추진과 관련 송 원내대표는 “그 많은 인원과 예산을 투입하면서 야당탄압식으로 탈탈 털어놓고 또 근거도 없이 의혹을 덧붙여 2차 종합특검을 하겠다는데 이는 반드시 폐기돼야 한다”고 비판했다. 내란전담재판부 설치법에 대해서는 “이 대통령에게 재의요구권 행사를 즉각 요구할 것“이라고 예고했다.

전날 여야는 정치권과 통일교 사이의 유착 의혹을 파헤치기 위한 특검 도입을 큰 틀에서 합의하고, 각자 특검법안을 먼저 발의한 뒤 협의를 이어가기로 한 바 있다.